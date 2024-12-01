Кудряшов охарактеризовал Дзюбу

Бывший спартаковец Федор Кудряшов охарактеризовал Артема Дзюбу.

«Наверное, во многих моментах он остался таким же, каким я знал его с дубля «Спартака». Артeм прямой, за словом в карман не лезет и пытается отстоять своe мнение, даже если оно не всегда верное. Но мы практически не пересекались с 2020 года», – сказал Кудряшов.

Дзюба и Кудряшов провели вместе 85 матчей.

Артем с сентября выступает за «Акрон».

36-летний Дзюба стоит 2 миллиона евро.

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