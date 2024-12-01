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    Кудряшов охарактеризовал Дзюбу

    Бывший спартаковец Федор Кудряшов охарактеризовал Артема Дзюбу.

    «Наверное, во многих моментах он остался таким же, каким я знал его с дубля «Спартака». Артeм прямой, за словом в карман не лезет и пытается отстоять своe мнение, даже если оно не всегда верное. Но мы практически не пересекались с 2020 года», – сказал Кудряшов.

    • Дзюба и Кудряшов провели вместе 85 матчей.
    • Артем с сентября выступает за «Акрон».
    • 36-летний Дзюба стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2024 10:31
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1733039358
    К Дзюбе надо относиться,как кружке пива-сперва сдуть пену.Правда,может оказаться,что в кружке и пива-то нет,ибо баба Маша стирального порошка в пиво добавила.Чтобы пенилось.
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    DOCTOR PENALTY
    1733039547
    Видно, что этот ***** ( персонаж) Фёдору неприятен. *
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    The only one
    1733041445
    «Наверное, во многих моментах он остался таким же, каким я знал его с дубля «Спартака»- таким же дурным.
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    sochi-2013
    1733046696
    ОтпИсавшиеся здесь, когда о Дзюбе не пишут (хоть редко, но бывает), вы себя за жопу кусаете, чтобы в форме быть?
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    Plyash
    1733047287
    "Артём прямой",а я бы сказал тупой,потому,как остальная фраза о слове в кармане и затем попытка отстоять своё мнение,это очень просто - сначала ляпнет глупость,не вникнув в суть,а затем начинает "быковать" и отстаивать свою глупость,но всем уже понятно,что он круглый дурак. Язык мой - враг мой.Это про него,а связываться с говном никто не хочет..
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