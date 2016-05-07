Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэттью Килгаллон - статистика

Завершил карьеру
8 января 1984 (42), Йорк
#6 | Защитник
188 см | 79 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
10
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
3 : 1
07.05.2016
Рединг
1' - 90'
8, 14'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 2
23.04.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
19.04.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
0 : 2
16.04.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.04.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
05.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Блэкберн
1 : 2
02.04.2016
Престон
27' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
0 : 1
19.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 0
24.02.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 2
13.02.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
06.02.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 1
23.01.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
0 : 1
16.01.2016
Брайтон
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
1 : 0
02.01.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
20.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
0 : 0
14.12.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
1 : 2
21.11.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
1 : 1
07.11.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
03.11.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
0 : 2
29.10.2015
Блэкберн
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
0 : 1
24.10.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
3 : 0
19.09.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
16.09.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Брайтон
1 : 0
22.08.2015
Блэкберн
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 1
18.08.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
15.08.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
08.08.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+