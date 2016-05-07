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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 07 мая 2016
Блэкберн
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
8'
Э. Беннетт
14'
Д. Грэм
86'
С. Джексон
31'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Рединг
87'
Замена
Д. Эванс
️️️️
С. Куинн
ГОЛ! 3:1!
С. Джексон
Пас отдал
Г. Хэнли
86'
Замена
К. Конвэй
️️️️
М. Гримес
74'
Замена
С. Джексон
️️️️
Э. Беннетт
69'
Замена
К. Эванс
️️️️
Б. Маршалл
58'
45'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Я. Керморган
31'
ГОЛ! 2:1!
Я. Керморган
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Пас отдал
М. Килгаллон
14'
ГОЛ! 1:0!
Э. Беннетт
Пас отдал
М. Килгаллон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
49
Джошуа Барретт
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Аарон Куль
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-1-5-1
23
Стил
6
Килгаллон
25
Даффи
4
Хэнли
16
Лоу
16
Гомес
26
Ленихэн
17
Беннетт
6
Гримес
10
Маршалл
12
Грэм
3-3-4
26
Аль-Хабси
5
Купер
5
МакШейн
2
Гантер
19
Уильямс
23
Куинн
10
Норвуд
12
МакКлири
10
Ракельс
29
Керморган
49
Барретт
10
Маршалл
30
Эванс
30
Эванс
10
Маршалл
6
Гримес
32
Конвэй
32
Конвэй
6
Гримес
17
Беннетт
11
Джексон
11
Джексон
17
Беннетт
23
Куинн
4
Эванс
4
Эванс
23
Куинн
29
Керморган
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
29
Керморган
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
3
Джек Стейси
ПЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Аарон Куль
ЦП
31
Джонатан Бонд
ВР
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Аарон Куль
ЦП
31
Джонатан Бонд
ВР
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Блэкберн - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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