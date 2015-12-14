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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 14 декабря 2015
Блэкберн
14.12.2015, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
88'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Блэксток
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Х. Акпан
83'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. Маршалл
74'
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Гатри
65'
Желтая карточка
Б. Койта
59'
57'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
М. Ольссон
57'
Желтая карточка
Д. Гатри
47'
43'
Желтая карточка
Р. Теше
18'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
3-4-3
23
Стил
3
Хэнли
4
Хэнли
25
Даффи
10
Маршалл
21
Акпан
29
Ольссон
23
Гатри
29
Роудс
55
Койта
32
Конвэй
4-4-2
24
Де Врис
5
Миллс
28
Мансьенн
2
Личай
15
Пинильос
8
Теше
10
Уильямс
23
Лэнсбери
23
Осборн
16
Уорд
20
Блэксток
23
Гатри
30
Эванс
30
Эванс
23
Гатри
10
Маршалл
19
Тэйлор
19
Тэйлор
10
Маршалл
21
Акпан
7
Улльямсон
7
Улльямсон
21
Акпан
10
Уильямс
7
Оливейра
7
Оливейра
10
Уильямс
20
Блэксток
8
О'Грэди
8
О'Грэди
20
Блэксток
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
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