Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 20 декабря 2015
Рединг
20.12.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
12'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Блэкберн
88'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
86'
85'
Замена
К. Браун
️️️️
К. Конвэй
82'
Желтая карточка
Г. Хэнли
70'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Д. Гатри
69'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Б. Маршалл
Замена
О. Джон
️️️️
Г. МакКлири
69'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
М. Выдра
45'
16'
Желтая карточка
Ш. Даффи
15'
Желтая карточка
Х. Акпан
ГОЛ! 1:0!
Д. Уильямс
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Алекс
АП
12
Лукас Пиазон
АП
70
Орланду Са
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
3-3-4
31
Бонд
6
Гектор
5
МакШейн
2
Гантер
10
Норвуд
19
Уильямс
23
Куинн
11
Выдра
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
9
Блекмэн
3-4-3
23
Стил
4
Хэнли
25
Даффи
3
Хэнли
23
Гатри
10
Маршалл
29
Ольссон
21
Акпан
32
Конвэй
55
Койта
29
Роудс
11
Выдра
12
Пиазон
12
Пиазон
11
Выдра
12
МакКлири
15
Джон
15
Джон
12
МакКлири
10
Маршалл
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Маршалл
23
Гатри
7
Улльямсон
7
Улльямсон
23
Гатри
32
Конвэй
9
Браун
9
Браун
32
Конвэй
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Мартин Кул
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Рединг - Блэкберн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Блэкберн
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+