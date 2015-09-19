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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Чарльтон
Блэкберн - Чарльтон: обзор матча 19 сентября 2015
Блэкберн
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Чарльтон
45+1'
Д. Роудс
75'
Д. Роудс
85'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Чарльтон
89'
Замена
К. Грант
️️️️
Т. Уотт
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
К. Эванс
89'
ГОЛ! 3:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
А. Хэнли
85'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Гатри
78'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Б. Койта
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
Пас отдал
Т. Лоуренс
75'
69'
Замена
К. МакАлени
️️️️
З. Бергдич
Желтая карточка
Г. Хэнли
67'
61'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
Г. Хэнли
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Джон О'Салливан
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-3
23
Стил
4
Хэнли
3
Хэнли
25
Даффи
30
Эванс
23
Гатри
10
Маршалл
29
Ольссон
55
Койта
29
Роудс
32
Конвэй
4-1-3-2
1
Поуп
5
Бауэр
3
Фокс
20
Солли
19
Бергдич
5
Каши
7
Гудмундссон
24
Кузинс
12
Диарра
32
Уотт
17
Кеннеди
55
Койта
10
Лоуренс
10
Лоуренс
55
Койта
30
Эванс
7
Улльямсон
7
Улльямсон
30
Эванс
23
Гатри
21
Акпан
21
Акпан
23
Гатри
19
Бергдич
10
МакАлени
10
МакАлени
19
Бергдич
17
Кеннеди
25
Ветокеле
25
Ветокеле
17
Кеннеди
32
Уотт
9
Грант
9
Грант
32
Уотт
Остались в запасе
Блэкберн
Чарльтон
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Блэкберн - Чарльтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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