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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 21 ноября 2015
Престон
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
67'
Д. Гарнер
31'
Д. Пикфорд (АГ)
52'
Д. Роудс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Блэкберн
Вторая желтая
Б. Райт
90'
86'
Желтая карточка
Б. Койта
Желтая карточка
Б. Райт
84'
82'
Замена
Б. Койта
️️️️
Д. Роудс
74'
Замена
Д. Гатри
️️️️
К. Конвэй
ГОЛ! 1:2!
Д. Гарнер
Пас отдал
С. Мэй
67'
Замена
У. Кин
️️️️
Д. Джонсон
64'
Замена
С. Мэй
️️️️
И. Дойл
64'
Желтая карточка
Д. Гарнер
59'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Роудс
Желтая карточка
П. Хантингтон
50'
Замена
Т. Кларк
️️️️
К. Вудс
45'
36'
Желтая карточка
К. Эванс
33'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Т. Лоуренс
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Пикфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Райт
15
Вудс
3
Рич
8
Каннингэм
23
Хантингтон
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
14
Гарнер
9
Дойл
4-3-1-2
23
Стил
30
Эванс
4
Хэнли
3
Хэнли
25
Даффи
29
Ольссон
10
Маршалл
21
Акпан
10
Лоуренс
32
Конвэй
29
Роудс
15
Вудс
5
Кларк
5
Кларк
15
Вудс
9
Дойл
24
Мэй
24
Мэй
9
Дойл
14
Джонсон
18
Кин
18
Кин
14
Джонсон
32
Конвэй
23
Гатри
23
Гатри
32
Конвэй
10
Лоуренс
19
Тэйлор
19
Тэйлор
10
Лоуренс
29
Роудс
55
Койта
55
Койта
29
Роудс
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Престон - Блэкберн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Дипдэйл
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