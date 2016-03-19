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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Блэкберн
Брентфорд - Блэкберн: обзор матча 19 марта 2016
Брентфорд
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
86'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Т. Уотт
90'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
87'
Желтая карточка
Ш. Даффи
86'
Замена
М. Гримес
️️️️
К. Конвэй
86'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
Т. Уотт
Замена
Л. Вибе
️️️️
С. Саундерс
84'
84'
Замена
Т. Уотт
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
Д. МакИкран
80'
73'
Желтая карточка
Х. Акпан
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Вудс
69'
62'
Желтая карточка
Д. Грэм
60'
Замена
Э. Уорд
️️️️
Ж. Гомес
57'
Красная карточка
Г. Хэнли
28'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
2-5-1-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
31
Джадж
23
Йеннарис
18
Вудс
16
МакИкран
7
Саундерс
4
МакКормак
5
Барбе
3-5-2
23
Стил
3
Сперр
4
Хэнли
25
Даффи
16
Гомес
10
Маршалл
26
Ленихэн
21
Акпан
17
Беннетт
12
Грэм
32
Конвэй
18
Вудс
7
Каньос
7
Каньос
18
Вудс
7
Саундерс
26
Вибе
26
Вибе
7
Саундерс
16
Гомес
19
Уорд
19
Уорд
16
Гомес
32
Конвэй
6
Гримес
6
Гримес
32
Конвэй
12
Грэм
32
Уотт
32
Уотт
12
Грэм
Остались в запасе
Брентфорд
Блэкберн
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Брентфорд - Блэкберн
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Балл
(Эссекс)
Стадион:
Гриффин Парк
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