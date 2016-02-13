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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 13 февраля 2016
Блэкберн
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
53'
А. Эрнандес
63'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Халл Сити
86'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
М. Диаме
81'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Р. Снодграсс
76'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Э. Беннетт
️️️️
С. Джексон
74'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаме
Пас отдал
А. Эрнандес
Замена
К. Браун
️️️️
Т. Уотт
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-4-3
23
Стил
30
Эванс
3
Сперр
25
Даффи
21
Акпан
26
Ленихэн
16
Гомес
10
Маршалл
32
Уотт
11
Джексон
32
Конвэй
4-1-4-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
23
Хаддлстоун
17
Диаме
11
Эрнандес
11
Джексон
17
Беннетт
17
Беннетт
11
Джексон
32
Уотт
9
Браун
9
Браун
32
Уотт
23
Снодграсс
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
23
Снодграсс
17
Диаме
7
Мейлер
7
Мейлер
17
Диаме
11
Эрнандес
29
Акпом
29
Акпом
11
Эрнандес
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Ивуд Парк
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