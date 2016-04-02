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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 02 апреля 2016
Блэкберн
02.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 2
Завершен
Престон
13'
Э. Уорд
25'
Д. Гарнер (П)
43'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
86'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Гарнер
80'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
А. Рич
Желтая карточка
Д. Грэм
75'
Замена
К. Браун
️️️️
Х. Акпан
71'
63'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Пирсон
Желтая карточка
Э. Беннетт
58'
Желтая карточка
Э. Уорд
57'
57'
Желтая карточка
Б. Пирсон
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хагилл
Пас отдал
П. Галлахер
39'
Желтая карточка
П. Галлахер
Замена
М. Килгаллон
️️️️
С. Джексон
27'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гарнер
Красная карточка
Ш. Даффи
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Уорд
13'
Замена
С. Джексон
️️️️
Т. Уотт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-5-2
23
Стил
3
Сперр
19
Уорд
25
Даффи
17
Беннетт
26
Ленихэн
21
Акпан
16
Гомес
10
Маршалл
12
Грэм
32
Уотт
3-2-3-2
1
Линдегаард
15
Вудс
5
Кларк
3
Райт
3
Рич
8
Каннингэм
8
Брауне
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Гарнер
9
Хагилл
Джексон
6
Килгаллон
6
Килгаллон
Джексон
21
Акпан
9
Браун
9
Браун
21
Акпан
32
Уотт
11
Джексон
11
Джексон
32
Уотт
3
Рич
23
Хантингтон
23
Хантингтон
3
Рич
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Пирсон
14
Гарнер
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
14
Гарнер
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Блэкберн - Престон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Ивуд Парк
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