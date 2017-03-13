Валерий Сорокин - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|22
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|10.05.2017
|78' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:0
|Тосно (Тосно)
|29.04.2017
|66' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.04.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)
|12.04.2017
|1' -62'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Тамбов (Тамбов)
|07.04.2017
|62' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|01.04.2017
|53' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|27.03.2017
|59' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|19.03.2017
|1' -55'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|13.03.2017
|62' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|25.11.2016
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|19.11.2016
|63' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|08.10.2016
|69' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|26.09.2016
|46' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|17.09.2016
|53' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|10.09.2016
|58' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|03.09.2016
|90' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:2
|Динамо (Москва)
|28.08.2016
|68' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|13.08.2016
|64' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|06.08.2016
|22' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|31.07.2016
|59' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|27.07.2016
|64' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|23.07.2016
|56' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|16.07.2016
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|11.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)