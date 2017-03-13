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    Валерий Сорокин - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Валерий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сорокин
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1985 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 22 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    10.05.2017 78' -90' Тамбов (Тамбов) 3:0 Тосно (Тосно)
    29.04.2017 66' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Луч (Владивосток)
    17.04.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 3:0 Волгарь (Астрахань)
    12.04.2017 1' -62' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Тамбов (Тамбов)
    07.04.2017 62' -90' Тамбов (Тамбов) 0:1 Балтика (Калининград)
    01.04.2017 53' -90' Динамо (Москва) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    27.03.2017 59' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Енисей (Красноярск)
    19.03.2017 1' -55' Тюмень (Тюмень) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    13.03.2017 62' -90' Тамбов (Тамбов) 0:1 Шинник (Ярославль)
    25.11.2016 1' -90' Тамбов (Тамбов) 4:0 Факел (Воронеж)
    19.11.2016 63' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    22.10.2016 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:0 Тамбов (Тамбов)
    08.10.2016 69' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    26.09.2016 46' -90' Волгарь (Астрахань) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    17.09.2016 53' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    10.09.2016 58' -90' Балтика (Калининград) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    03.09.2016 90' -90' Тамбов (Тамбов) 1:2 Динамо (Москва)
    28.08.2016 68' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    21.08.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    17.08.2016 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    13.08.2016 64' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Сокол (Саратов)
    06.08.2016 22' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    31.07.2016 59' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    27.07.2016 64' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    23.07.2016 56' -90' Тамбов (Тамбов) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    16.07.2016 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    11.07.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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