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Валерий Сорокин
Статистика
Валерий Сорокин - статистика
Завершил карьеру
6 января 1985 (41)
#15 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
22
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
1 : 1
14.05.2017
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тамбов
3 : 0
10.05.2017
Тосно
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тамбов
3 : 0
17.04.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3 : 3
12.04.2017
Тамбов
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0 : 1
07.04.2017
Балтика
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
3 : 0
01.04.2017
Тамбов
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тамбов
1 : 0
27.03.2017
Енисей
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0 : 0
19.03.2017
Тамбов
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тамбов
0 : 1
13.03.2017
Шинник
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
4 : 0
25.11.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
19.11.2016
Тамбов
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
2 : 0
22.10.2016
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0 : 1
08.10.2016
Тамбов
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 2
26.09.2016
Тамбов
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0 : 0
17.09.2016
Зенит-2
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1 : 2
10.09.2016
Тамбов
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1 : 2
03.09.2016
Динамо
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
2 : 1
28.08.2016
Тамбов
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0 : 1
21.08.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
2 : 1
17.08.2016
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
0 : 0
13.08.2016
Сокол
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
3 : 0
06.08.2016
Тамбов
22' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0 : 0
31.07.2016
Кубань (ЛФЛ)
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0 : 0
27.07.2016
Тамбов
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3 : 2
23.07.2016
Cибирь
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 0
16.07.2016
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3 : 1
11.07.2016
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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