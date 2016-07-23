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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Cибирь
Тамбов - Cибирь: обзор матча 23 июля 2016
Тамбов
23.07.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
6'
С. Шевчук
72'
С. Шевчук
90'
Д. Дорожкин
65'
Т. Выходил
90'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Cибирь
Желтая карточка
Д. Дорожкин
90'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дорожкин
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
М. Вотинов
84'
Замена
Е. Качан
️️️️
М. Мищенко
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Дутов
79'
78'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Гладышев
ГОЛ! 2:1!
С. Шевчук
72'
Замена
И. Спицын
️️️️
А. Аверьянов
65'
65'
ГОЛ! 1:1!
Т. Выходил
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Трусевич
59'
57'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Р. Магаль
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
56'
Желтая карточка
М. Трусевич
55'
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Э. Богданов
Желтая карточка
А. Аверьянов
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Шевчук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
4
Овсиенко
19
Михалев
55
Шляков
66
Дутов
11
Аверьянов
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-3-1-2
22
Цыган
28
Магаль
29
Мищенко
3
Плопа
4
Выходил
4
Рухаиа
37
Чеботару
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
7
Богданов
30
Трусевич
25
Поярков
25
Поярков
30
Трусевич
11
Аверьянов
18
Спицын
18
Спицын
11
Аверьянов
66
Дутов
17
Зюзинс
17
Зюзинс
66
Дутов
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
28
Магаль
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
28
Магаль
29
Мищенко
80
Качан
80
Качан
29
Мищенко
5
Гладышев
47
Глушков
47
Глушков
5
Гладышев
7
Богданов
7
Беляев
7
Беляев
7
Богданов
Остались в запасе
Тамбов
Cибирь
21
Павел Орлов
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Статистика матча Тамбов - Cибирь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Cибирь
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
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В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
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2022.05.31 22:52
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Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
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3
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2022.05.31 22:52
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2019.04.28 16:58
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