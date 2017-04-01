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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Тамбов
Динамо - Тамбов: обзор матча 01 апреля 2017
Динамо
01.04.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 0
Завершен
Тамбов
23'
Д. Белоруков
44'
Е. Луценко
48'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Тамбов
Замена
Г. Морозов
️️️️
Н. Калугин
87'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
64'
60'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Темников
59'
53'
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ! 3:0!
К. Панченко
48'
46'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
М. Трусевич
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
44'
Пенальти не реализован!
Е. Луценко
31'
29'
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
А. Столяренко
ГОЛ! 1:0!
Д. Белоруков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
44
Калугин
21
Белоруков
8
Хольмен
34
Козлов
11
Темников
23
Соснин
21
Зотов
77
Катрич
48
Луценко
8
Панченко
4-1-3-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
4
Быстров
20
Столяренко
29
Горбатюк
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
90
Делькин
44
Калугин
18
Морозов
18
Морозов
44
Калугин
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
11
Темников
88
Маркелов
88
Маркелов
11
Темников
20
Столяренко
4
Овсиенко
4
Овсиенко
20
Столяренко
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
30
Трусевич
13
Дорожкин
13
Дорожкин
30
Трусевич
Остались в запасе
Динамо
Тамбов
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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