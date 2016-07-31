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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
Тамбов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 31 июля 2016
Тамбов
31.07.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Желтая карточка
В. Лобкарев
79'
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Ильин
Замена
П. Орлов
️️️️
А. Михалев
64'
63'
Замена
В. Обухов
️️️️
О. Алейник
60'
Замена
Н. Марков
️️️️
М. Житнев
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
59'
Замена
И. Спицын
️️️️
А. Аверьянов
55'
46'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Хубулов
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
46'
Желтая карточка
Е. Шляков
34'
15'
Желтая карточка
Г. Зотов
12'
Желтая карточка
А. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
19
Михалев
4
Овсиенко
22
Рыбин
66
Дутов
11
Аверьянов
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
3-2-4-1
1
Стажила
28
Байрыев
5
Армаш
25
Смирнов
31
Зотов
33
Гапон
88
Хубулов
88
Олоя
99
Житнев
34
Алейник
98
Ильин
19
Михалев
21
Орлов
21
Орлов
19
Михалев
11
Аверьянов
18
Спицын
18
Спицын
11
Аверьянов
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
88
Хубулов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
88
Хубулов
99
Житнев
13
Марков
13
Марков
99
Житнев
98
Ильин
10
Майрович
10
Майрович
98
Ильин
34
Алейник
13
Обухов
13
Обухов
34
Алейник
Остались в запасе
Тамбов
Кубань (ЛФЛ)
37
Александр Зяблов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
37
Александр Зяблов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Статистика матча Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Тамбов
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