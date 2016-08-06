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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Тамбов
Факел - Тамбов: обзор матча 06 августа 2016
Факел
06.08.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Тамбов
10'
И. Лукьяновс
15'
Н. Саталкин
45'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Тамбов
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Н. Саталкин
86'
83'
Желтая карточка
И. Спицын
81'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
Замена
В. Свежов
️️️️
И. Альшин
81'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
74'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Лукьяновс
74'
69'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Трусевич
67'
Замена
А. Зяблов
️️️️
С. Шевчук
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
64'
49'
Желтая карточка
М. Трусевич
46'
Замена
А. Алумона
️️️️
А. Дутов
ГОЛ! 3:0!
Н. Саталкин
45'
22'
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Лукьяновс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Илья Спицын
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Александр Зяблов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Саутин
13
Иванов
78
Курилов
29
Шахов
71
Багаев
93
Бурнаш
27
Мурнин
10
Лукьяновс
87
Саталкин
10
Альшин
17
Бирюков
4-1-3-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
4
Овсиенко
19
Михалев
55
Шляков
66
Дутов
18
Спицын
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
87
Саталкин
19
Мичуренков
19
Мичуренков
87
Саталкин
10
Альшин
6
Свежов
6
Свежов
10
Альшин
10
Лукьяновс
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Лукьяновс
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
70
Шевчук
37
Зяблов
37
Зяблов
70
Шевчук
30
Трусевич
25
Поярков
25
Поярков
30
Трусевич
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
66
Дутов
18
Алумона
18
Алумона
66
Дутов
Остались в запасе
Факел
Тамбов
16
Александр Кобзев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Павел Гусев
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Тамбов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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