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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Тамбов
Тосно - Тамбов: обзор матча 22 октября 2016
Тосно
22.10.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Тамбов
31'
А. Заболотный
48'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Тамбов
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Палиенко
86'
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Заболотный
80'
79'
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
П. Киреенко
️️️️
В. Галиулин
78'
76'
Замена
О. Чернышов
️️️️
А. Рыбин
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Кутьин
70'
62'
Замена
А. Дутов
️️️️
Д. Поярков
61'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Аверьянов
54'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Шабанов
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
48'
43'
Желтая карточка
Д. Поярков
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
31'
29'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Желтая карточка
М. Кашчелан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
18
Александр Алумона
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Нигматуллин
25
Буйволов
18
Сухарев
20
Дугалич
18
Кашчелан
21
Галиулин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
99
Палиенко
48
Кутьин
91
Заболотный
3-2-4-1
81
Смирнов
68
Запрудских
20
Столяренко
19
Михалев
22
Рыбин
3
Шабанов
25
Поярков
30
Трусевич
70
Шевчук
11
Аверьянов
18
Алумона
21
Галиулин
13
Киреенко
13
Киреенко
21
Галиулин
99
Палиенко
8
Чиркин
8
Чиркин
99
Палиенко
48
Кутьин
88
Богаев
88
Богаев
48
Кутьин
91
Заболотный
0
Милевский
0
Милевский
91
Заболотный
25
Поярков
66
Дутов
66
Дутов
25
Поярков
3
Шабанов
17
Зюзинс
17
Зюзинс
3
Шабанов
11
Аверьянов
7
Каюмов
7
Каюмов
11
Аверьянов
22
Рыбин
7
Чернышов
7
Чернышов
22
Рыбин
Остались в запасе
Тосно
Тамбов
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Александр Баженов
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Александр Баженов
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
Статистика матча Тосно - Тамбов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Электрон
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