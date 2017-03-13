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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Шинник
Тамбов - Шинник: обзор матча 13 марта 2017
Тамбов
13.03.2017, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
75'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Шинник
90'
+1
Замена
В. Цховребов
️️️️
Э. Низамутдинов
82'
Замена
А. Ндри
️️️️
М. Лаук
Замена
Е. Шляков
️️️️
М. Быстров
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаук
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
71'
69'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Султонов
64'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Никитинский
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Шевчук
62'
60'
Желтая карточка
П. Евсеев
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Дутов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
4
Овсиенко
4
Быстров
29
Горбатюк
22
Рыбин
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
7
Никитинский
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
4
Быстров
55
Шляков
55
Шляков
4
Быстров
70
Шевчук
15
Сорокин
15
Сорокин
70
Шевчук
66
Дутов
90
Делькин
90
Делькин
66
Дутов
81
Низамутдинов
15
Цховребов
15
Цховребов
81
Низамутдинов
28
Султонов
20
Подоляк
20
Подоляк
28
Султонов
7
Никитинский
10
Лаук
10
Лаук
7
Никитинский
Лаук
2
Ндри
2
Ндри
Лаук
Остались в запасе
Тамбов
Шинник
1
Денис Вавилин
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Тамбов - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Родина
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