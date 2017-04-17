Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Волгарь
Тамбов - Волгарь: обзор матча 17 апреля 2017
Тамбов
17.04.2017, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Волгарь
15'
М. Трусевич
32'
С. Шевчук
60'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Волгарь
89'
Желтая карточка
А. Григорьев
Замена
А. Дутов
️️️️
М. Трусевич
87'
Желтая карточка
М. Трусевич
84'
Замена
А. Рыбин
️️️️
М. Быстров
84'
82'
Желтая карточка
С. Веркашанский
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Делькин
80'
73'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Калинин
Желтая карточка
А. Михалев
71'
69'
Замена
В. Камилов
️️️️
Р. Газзаев
61'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Т. Букия
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
60'
ГОЛ! 3:0!
А. Часовских
60'
59'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Таказов
ГОЛ! 2:0!
С. Шевчук
32'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Трусевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
29
Горбатюк
19
Михалев
4
Быстров
55
Шляков
70
Шевчук
30
Трусевич
27
Мурнин
15
Сорокин
90
Делькин
13
Дорожкин
3-2-4-1
71
Бучнев
85
Григорьев
15
Плиев
30
Таказов
11
Сутормин
13
Калинин
10
Букия
9
Веркашанский
10
Газзаев
99
Акбашев
11
Болонин
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
4
Быстров
22
Рыбин
22
Рыбин
4
Быстров
30
Трусевич
66
Дутов
66
Дутов
30
Трусевич
90
Делькин
28
Григорян
28
Григорян
90
Делькин
10
Букия
99
Жабкин
99
Жабкин
10
Букия
30
Таказов
70
Кабутов
70
Кабутов
30
Таказов
10
Газзаев
18
Камилов
18
Камилов
10
Газзаев
13
Калинин
33
Гаракоев
33
Гаракоев
13
Калинин
Остались в запасе
Тамбов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Статистика матча Тамбов - Волгарь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Волгарь
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+