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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Динамо
Тамбов - Динамо: обзор матча 03 сентября 2016
Тамбов
03.09.2016, суббота, 15:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
43'
Д. Поярков (П)
4'
К. Панченко
27'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Динамо
Замена
В. Сорокин
️️️️
Д. Дорожкин
90'
+2
Замена
М. Тыняный
️️️️
О. Чернышов
90'
86'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
81'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Рыбин
73'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Алумона
67'
Замена
А. Часовских
️️️️
С. Шевчук
66'
65'
Желтая карточка
А. Шунин
63'
Желтая карточка
А. Зотов
59'
Желтая карточка
Д. Белоруков
46'
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Темников
46'
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
Г. Морозов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Поярков
43'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
20'
Желтая карточка
Г. Морозов
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
18
Александр Алумона
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-3-1-2
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
19
Михалев
22
Рыбин
70
Шевчук
18
Спицын
25
Поярков
7
Чернышов
13
Дорожкин
18
Алумона
3-2-3-1-1
1
Шунин
18
Морозов
44
Рыков
21
Белоруков
11
Темников
32
Терехов
21
Зотов
8
Панченко
41
Сапета
77
Катрич
48
Луценко
7
Чернышов
3
Тыняный
3
Тыняный
7
Чернышов
70
Шевчук
15
Часовских
15
Часовских
70
Шевчук
18
Алумона
7
Каюмов
7
Каюмов
18
Алумона
13
Дорожкин
15
Сорокин
15
Сорокин
13
Дорожкин
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
18
Морозов
26
Уилкшир
26
Уилкшир
18
Морозов
11
Темников
88
Маркелов
88
Маркелов
11
Темников
48
Луценко
88
Погребняк
88
Погребняк
48
Луценко
Остались в запасе
Тамбов
Динамо
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Тамбов - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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