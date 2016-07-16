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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Тамбов
Химки - Тамбов: обзор матча 16 июля 2016
Химки
16.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Тамбов
84'
Замена
И. Спицын
️️️️
М. Трусевич
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
М. Гащенков
78'
73'
Замена
А. Зяблов
️️️️
А. Аверьянов
Замена
И. Чернышов
️️️️
И. Кузьмичев
67'
66'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
52'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Д. Ахба
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
Д. Малания
️️️️
М. Петрусев
46'
Желтая карточка
Я. Казаев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
2-2-3-2-1
1
Цицилин
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
53
Казаев
77
Гащенков
4
Тюнин
77
Мостовой
8
Петрусев
11
Кузьмичев
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
19
Михалев
4
Овсиенко
22
Рыбин
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
11
Аверьянов
7
Чернышов
13
Дорожкин
8
Петрусев
20
Малания
20
Малания
8
Петрусев
77
Мостовой
20
Ахба
20
Ахба
77
Мостовой
77
Гащенков
10
Кирсанов
10
Кирсанов
77
Гащенков
11
Аверьянов
37
Зяблов
37
Зяблов
11
Аверьянов
13
Дорожкин
17
Зюзинс
17
Зюзинс
13
Дорожкин
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
30
Трусевич
18
Спицын
18
Спицын
30
Трусевич
Остались в запасе
Химки
Тамбов
13
Станислав Ефимов
ЦП
2
Василий Черов
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
2
Василий Черов
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
Статистика матча Химки - Тамбов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
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