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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Тосно
Тамбов - Тосно: обзор матча 10 мая 2017
Тамбов
10.05.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 0
Завершен
Тосно
16'
Е. Овсиенко
20'
С. Шевчук
35'
С. Шевчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Тосно
Замена
А. Столяренко
️️️️
А. Мурнин
84'
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Шевчук
78'
Замена
А. Рыбин
️️️️
О. Чернышов
71'
66'
Замена
А. Милевский
️️️️
Е. Марков
65'
Замена
П. Киреенко
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
56'
46'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Логашов
46'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Шевчук
35'
24'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:0!
С. Шевчук
20'
ГОЛ! 1:0!
Е. Овсиенко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-1-2
1
Вавилин
4
Быстров
4
Овсиенко
29
Горбатюк
55
Шляков
25
Поярков
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
90
Делькин
4-1-2-1-2
1
Байчора
5
Никитин
43
Логашов
20
Дугалич
2
Аравин
18
Кашчелан
21
Галиулин
9
Мухаметшин
10
Альшин
48
Кутьин
20
Марков
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
27
Мурнин
20
Столяренко
20
Столяренко
27
Мурнин
7
Чернышов
22
Рыбин
22
Рыбин
7
Чернышов
70
Шевчук
15
Сорокин
15
Сорокин
70
Шевчук
21
Галиулин
13
Киреенко
13
Киреенко
21
Галиулин
9
Мухаметшин
8
Чиркин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
20
Марков
0
Милевский
0
Милевский
20
Марков
43
Логашов
91
Заболотный
91
Заболотный
43
Логашов
Остались в запасе
Тамбов
Тосно
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Статистика матча Тамбов - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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