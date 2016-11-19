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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Тамбов
Кубань (ЛФЛ) - Тамбов: обзор матча 19 ноября 2016
Кубань (ЛФЛ)
19.11.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Тамбов
87'
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Часовских
Замена
А. Щадин
️️️️
Р. Бугаев
85'
84'
Замена
В. Запрудских
️️️️
О. Чернышов
Замена
Н. Марков
️️️️
Г. Зотов
81'
67'
Замена
А. Алумона
️️️️
Д. Дорожкин
63'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Зяблов
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Обухов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
21
Никита Андреев
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазан
8
Бугаев
25
Смирнов
26
Бендзь
31
Зотов
8
Якуба
19
Гай
7
Маляров
88
Хубулов
13
Обухов
2
Гогниев
4-3-1-2
81
Смирнов
55
Шляков
20
Столяренко
4
Овсиенко
3
Шабанов
37
Зяблов
30
Трусевич
25
Поярков
7
Чернышов
13
Дорожкин
15
Часовских
31
Зотов
13
Марков
13
Марков
31
Зотов
8
Бугаев
92
Щадин
92
Щадин
8
Бугаев
13
Обухов
98
Ильин
98
Ильин
13
Обухов
7
Чернышов
68
Запрудских
68
Запрудских
7
Чернышов
15
Часовских
66
Дутов
66
Дутов
15
Часовских
37
Зяблов
15
Сорокин
15
Сорокин
37
Зяблов
13
Дорожкин
18
Алумона
18
Алумона
13
Дорожкин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Тамбов
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
1
Александр Баженов
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
21
Никита Андреев
ПП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Баженов
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
21
Никита Андреев
ПП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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