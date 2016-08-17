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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тамбов
Шинник - Тамбов: обзор матча 17 августа 2016
Шинник
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
44'
И. Подоляк
51'
Э. Низамутдинов
79'
О. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Тамбов
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
86'
82'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Шевчук
79'
ГОЛ! 2:1!
О. Чернышов
Желтая карточка
Т. Царикаев
70'
64'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Зюзинс
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Митасов
60'
Желтая карточка
А. Митасов
58'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Нетфуллин
56'
Желтая карточка
Д. Чистяков
55'
53'
Замена
О. Чернышов
️️️️
А. Зяблов
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
51'
46'
Замена
П. Орлов
️️️️
Е. Овсиенко
Замена
М. Земсков
️️️️
И. Подоляк
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Подоляк
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Александр Зяблов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
18
Александр Алумона
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
15
Цховребов
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
9
Митасов
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
4-5-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
19
Михалев
22
Рыбин
37
Зяблов
25
Поярков
17
Зюзинс
70
Шевчук
11
Аверьянов
18
Алумона
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
9
Митасов
10
Лаук
10
Лаук
9
Митасов
20
Подоляк
8
Земсков
8
Земсков
20
Подоляк
52
Нетфуллин
71
Дзахов
71
Дзахов
52
Нетфуллин
4
Овсиенко
21
Орлов
21
Орлов
4
Овсиенко
17
Зюзинс
7
Каюмов
7
Каюмов
17
Зюзинс
37
Зяблов
7
Чернышов
7
Чернышов
37
Зяблов
70
Шевчук
13
Дорожкин
13
Дорожкин
70
Шевчук
Остались в запасе
Шинник
Тамбов
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Илья Спицын
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Илья Спицын
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Тамбов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Шинник
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