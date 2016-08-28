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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тамбов
Енисей - Тамбов: обзор матча 28 августа 2016
Енисей
28.08.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
43'
А. Алиев
78'
В. Камеш
82'
А. Рыбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тамбов
Желтая карточка
Д. Вавилин
90'
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Рыбин
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Малоян
81'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ломакин
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Камеш
78'
76'
Желтая карточка
Е. Шляков
73'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Алумона
70'
Вторая желтая
М. Трусевич
Замена
Е. Иванов
️️️️
М. Семакин
69'
68'
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
64'
Желтая карточка
О. Чернышов
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
43'
Желтая карточка
П. Рожков
40'
Желтая карточка
А. Малоян
35'
20'
Желтая карточка
М. Трусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
18
Александр Алумона
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-2-4-1
1
Вавилин
35
Гультяев
23
Чернов
4
Чичерин
27
Рожков
64
Ланин
33
Камеш
90
Ломакин
14
Семакин
10
Алиев
0
Малоян
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
19
Михалев
22
Рыбин
66
Дутов
25
Поярков
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
18
Алумона
14
Семакин
8
Иванов
8
Иванов
14
Семакин
0
Малоян
6
Нивалдо
6
Нивалдо
0
Малоян
90
Ломакин
32
Козлов
32
Козлов
90
Ломакин
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
18
Алумона
13
Дорожкин
13
Дорожкин
18
Алумона
Остались в запасе
Енисей
Тамбов
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Илья Спицын
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
18
Илья Спицын
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Тамбов
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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