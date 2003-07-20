|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Торпедо-Металлург (Москва)
|29.09.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Уралан (Элиста)
|13.09.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|31.08.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак (Москва)
|23.08.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Рубин (Казань)
|17.08.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Спартак (Москва)
|07.08.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:2
|Ротор (Волгоград)
|02.08.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:5
|Локомотив (Москва)
|26.07.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:2
|Спартак (Москва)
|20.07.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.07.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Спартак (Москва)