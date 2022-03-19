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    Хонас Рамальо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Хонас
    Фамилия Рамальо
    Команда Малага
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -75' Осасуна (Памплона) 0:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Осасуна (Памплона)
    11.05.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    08.05.2022 1' -80' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    01.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20.04.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Реал (Мадрид)
    16.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    10.04.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    03.04.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:1 Осасуна (Памплона)
    19.03.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Леванте (Валенсия)
    13.03.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Осасуна (Памплона)
    05.03.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.02.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Осасуна (Памплона)
    19.02.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    12.02.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Осасуна (Памплона)
    05.02.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    09.01.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    03.01.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    19.12.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Осасуна (Памплона)
    12.12.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:2 Барселона (Барселона)
    20.11.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Осасуна (Памплона)
    26.09.2021 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:3 Осасуна (Памплона)
    18.09.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    29.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    23.08.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    14.08.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Эспаньол (Барселона)
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