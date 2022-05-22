Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хонас Рамальо
Статистика
Хонас Рамальо - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1993 (33)
#22 | Защитник
181 см | 70 кг
Испания | Ангола
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Чемпионат Европы U-19 2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 2
22.05.2022
Мальорка
1' - 75'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 1
11.05.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
1' - 80'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
1 : 3
20.04.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 2
16.04.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 0
10.04.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
4 : 1
03.04.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4 : 0
13.03.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
05.03.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.02.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 3
19.02.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 3
12.02.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 0
05.02.2022
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 0
09.01.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 3
03.01.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
1 : 0
19.12.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 2
12.12.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
20.11.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
2 : 3
26.09.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
0 : 2
18.09.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
2 : 3
29.08.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
23.08.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
Был в запасе
Главные новости
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
22:29
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
1
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
2
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+