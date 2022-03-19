Хонас Рамальо - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Хонас
|Фамилия
|Рамальо
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Хонас
|Фамилия
|Рамальо
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -75'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|08.05.2022
|1' -80'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Осасуна (Памплона)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)