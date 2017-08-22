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Ласина Траоре
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«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» и упустил лидерство. Роналду не забил во втором матче подряд
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22:32
«Это конец для игрока». Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»
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Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Бетис»: 1/8 финала Лиги Европы
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Ласина Траоре - статьи
#90 | Нападающий
Имя
Ласина
Фамилия
Траоре
Состав
Без клуба
Родной город
Абиджан
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
20 мая 1990 (32 года)
Рост
203
Вес
87
Стоимость:
€ 75
тыс
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22.08.2017 12:00
Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» рассказывает, где сейчас люди, которые недавно зажигали в РФПЛ.
14
17.03.2017 21:00
«Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 ЛЧ. В списке Макларена оказались игроки сборной России. Дайджест событий дня
Моуринью пришел в раздевалку «Ростова» с подарком. В РФС разыскивают Слуцкого. Мирить Траоре с подругой приехала испанская полиция. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
15.03.2017 13:00
«Чтобы выжить, нам надо прыгнуть выше головы». Как исчезает новый клуб Траоре
Три года назад долг «Спортинга» превысил 40 миллионов евро. Выход в Примеру позволил погасить часть задолженностей перед кредиторами, но новый вылет в Сегунду обернется для Хихона катастрофой. «Бомбардир» рассказывает, почему «Спортинг» может повторить судьбу сантандерского «Расинга».
1
29.01.2017 22:00
«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дня
Проппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
28.01.2017 22:50
«Они с Траоре похожи». Почему трансфер Оланаре – провал селекции ЦСКА
Зимой единственными трансферами ЦСКА были вернувшиеся в команду Витиньо и Васина. В клубе утверждали, что продолжают поиски нового нападающего, а затем подписали бывшего игрока. «Бомбардир» рассказывает, как ЦСКА снова совершил ужасную ошибку с покупкой форварда.
30
15.01.2017 21:30
Траоре остается в ЦСКА. Гвардиола потерпел самое крупное поражение в карьере. Дайджест событий дня
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов выложить 90 миллионов за Диего Косту. «Бавария» снова покупает игроков у конкурентов. Ласина Траоре не покинет ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
09.01.2017 14:05
Невероятный гол Жиру, рекорд Роналду и другие события, которые вы могли пропустить за праздники
Кроме того, Витсель удрал в Китай, Аршавин снова лучший Казахстане, а ЦСКА должен денег за Траоре. «Бомбардир» напоминает, что важного происходило, пока вы отдыхали.
2
06.01.2017 21:15
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
15.12.2016 20:30
Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня
Ахмед Муса не собирается возвращаться в ЦСКА. Лионелю Месси будет предложен новый контракт, по которому он сможет зарабатывать 35 млн. евро в год. «Краснодар» совершил первый зимний трансфер. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
13
13.12.2016 21:00
Легионеры «Краснодара» хотят в сборную России. «Бенфика» интересуется Азмуном. Дайджест событий дня
Траоре уедет из ЦСКА в европейский клуб. Еще один английский клуб заинтересовался Дзагоевым. Фабрегас отказался от огромной зарплаты в Китае. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
09.12.2016 10:00
Миранчук, Лодыгин, Сонг и еще 7 главных провалов первой части сезона РФПЛ
Чемпионат России ушел на каникулы. Денис Беневольский выделил 10 игроков первой половины сезона, хуже которых только бесконечная стройка «Зенит-Арены».
6
07.12.2016 18:25
Призрак в доспехах. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы
«Армейцам» необходима гостевая победа над «Тоттенхэмом», чтобы обеспечить себе еврокубковую весну. «Бомбардир» рассказывает, почему ЦСКА лучше проиграть в последнем матче Слуцкого.
18
05.12.2016 11:55
Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России
В Италии ежегодно вручают приз «Золотая урна» худшему футболисту чемпионата в году. Там лауреатами становились Ривалдо, Адриано, Вьери и другие знаменитости. РФПЛ готовит достойный ответ.
15
03.12.2016 23:30
Чалов забил дебютный гол за ЦСКА. Один из выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить играть в футбол. Дайджест событий дня
Федор Чалов забил первый гол за ЦСКА, а его команда одержала крупную победу. Антонио Конте переиграл Пепа Гвардиолу. Один из трех выживших в бразильской трагедии игроков может продолжить карьеру. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
20.11.2016 10:00
Почему этот год для ЦСКА самый ужасный? Объясняем на хоррор-гифках
Дисквалификация Романа Еременко ухудшила и без того ужасное настроение всем причастным к ЦСКА. «Бомбардир» на гифках показывает, почему армейцам, несмотря на чемпионство, лучше забыть 2016-й.
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