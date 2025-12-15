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Ласина Траоре
Новости
Ласина Траоре - новости
Завершил карьеру
20 мая 1990 (36), Абиджан
#90 | Нападающий
203 см | 87 кг
Кот-д'Ивуар
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Публикации
Головин подробно рассказал о драке Березуцкого и Траоре на тренировке ЦСКА
2025.12.15 15:15
1
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
2025.12.01 13:52
Фото
Экс-форвард «Анжи» и ЦСКА Траоре стал игроком португальского «Варзима»
2022.02.05 10:27
3
Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»
2021.06.20 13:15
4
Фото
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»
2018.09.10 15:36
5
Ласина Траоре ведет переговоры с «Левски»
2018.09.03 07:43
2
Селюк: «Траоре хочет возродить свой футбол в России»
2018.08.31 09:04
27
«Монако» расторг контракт с Ласина Траоре
2018.08.31 01:14
6
Селюк: «Траоре обвинили в подделке паспорта, так как он отказался одолжить денег»
2018.04.03 18:59
5
Траоре может вновь вернуться в РФПЛ
2018.02.03 15:59
19
«Амьен» не хочет держать Ласину Траоре в своем составе до конца аренды
2017.12.31 19:41
4
Траоре может сменить «Монако» на «Амьен»
2017.08.31 07:47
2
Селюк: «Даже если Траоре выпьет две бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме»
2017.08.30 14:00
40
Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако»
2017.05.20 21:24
13
Бабаев: «Бессмысленно отрицать, что Траоре и Страндберг так и не раскрыли потенциал в ЦСКА»
2017.04.30 12:15
3
Гусев: «Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили»
2017.04.16 06:40
4
Селюк: «Траоре называли столбом, но он забил за ЦСКА шесть голов, а Оланаре и Витиньо – один на двоих»
2017.04.15 20:26
10
Селюк: «Траоре? Все нормально – никакого гендерного насилия нет»
2017.03.18 17:03
1
Три наряда полиции участвовали в ссоре Траоре с подругой
2017.03.17 08:29
10
Селюк: «Клубы выше калибром уже интересуются Траоре»
2017.03.11 01:37
27
Примера. Хихонский «Спортинг» обыграл «Леганес», Траоре провел весь матч
2017.02.12 20:07
Яровинский: «Почему Траоре не заиграл в ЦСКА? Не сработал план по доведению его физической формы до хороших кондиций»
2017.02.03 23:01
6
Траоре: «Один я не в силах спасти «Спортинг», но мы сделаем это командой»
2017.02.02 23:50
18
Ласина Траоре признал проблему в функциональной подготовке
2017.02.02 07:44
Селюк: «Испания – оптимальный вариант для Траоре»
2017.01.31 23:07
7
ЦСКА поблагодарил Траоре за забитые голы
2017.01.31 22:46
4
Фото
Нападающий ЦСКА Траоре перешел в хихонский «Спортинг»
2017.01.31 20:14
40
Ананко считает, что у Траоре не получилось заиграть в ЦСКА из-за смены чемпионата
2017.01.31 19:39
4
Траоре перейдет в хихонский «Спортинг» на правах аренды
2017.01.31 14:19
17
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5
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