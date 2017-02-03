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  • Яровинский: «Почему Траоре не заиграл в ЦСКА? Не сработал план по доведению его физической формы до хороших кондиций»

Яровинский: «Почему Траоре не заиграл в ЦСКА? Не сработал план по доведению его физической формы до хороших кондиций»

3 февраля 2017, 23:01
6

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением, почему нападающий Ласина Траоре не сумел заиграть в московском клубе. Напомним, недавно ивуариец, права на которого принадлежат «Монако», был арендован хихонским «Спортингом».

– Тогда давайте обратимся к статистике. Траоре пока лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне с пятью голами. Согласны, что вы шли на определенный риск, отпуская ивуарийца? Ведь вернувшийся из аренды Витинью в свой первый приход в клуб особо себя не проявил, а Оланаре теоретически может не заиграть, так как очень много пропустил?

– Хорошо, что вы задаете такой вопрос. Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны специалистов и огромного количества болельщиков, во многом оправдан. Некоторые матчи Ласина провел очень слабо. Однако был и весьма достойный отрезок. В футболе так бывает, что иногда у человека в какой-то команде что-то не складывается. И в таком случае лучше его отпустить.

– Почему у Траоре не сложилось?

– У меня есть объяснение. На первом этапе, когда он только к нам пришел, мы понимали, что форвард физически не очень хорошо готов. Тренерский штаб разработал определенный план по доведению нападающего до хороших кондиций. Но, к сожалению, он не сработал.

– Почему?

– Это случилось по не зависящим от нас и от него причинам. Он пропустил около 10 дней осенью, когда по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в Париж. И это очень сильно повлияло потом на качество его игры. Так сложилось...

В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (6)
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pavelSKA85
1486152730
А разве бревна умеют играть?)
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T 72
1486156040
Не захотел и не заиграл
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ЮЗИК
1486179149
Про Ласину пора забыть
Ответить
Виталич
1486198535
точно..бревно он..
Ответить
ALEX ML
1486198554
Какое желание было, такая и игра
Ответить
Перекладина
1486208981
А как же план Б?
Ответить
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