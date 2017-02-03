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    Яровинский: «Почему Траоре не заиграл в ЦСКА? Не сработал план по доведению его физической формы до хороших кондиций»

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением, почему нападающий Ласина Траоре не сумел заиграть в московском клубе. Напомним, недавно ивуариец, права на которого принадлежат «Монако», был арендован хихонским «Спортингом».

    – Тогда давайте обратимся к статистике. Траоре пока лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне с пятью голами. Согласны, что вы шли на определенный риск, отпуская ивуарийца? Ведь вернувшийся из аренды Витинью в свой первый приход в клуб особо себя не проявил, а Оланаре теоретически может не заиграть, так как очень много пропустил?

    – Хорошо, что вы задаете такой вопрос. Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны специалистов и огромного количества болельщиков, во многом оправдан. Некоторые матчи Ласина провел очень слабо. Однако был и весьма достойный отрезок. В футболе так бывает, что иногда у человека в какой-то команде что-то не складывается. И в таком случае лучше его отпустить.

    – Почему у Траоре не сложилось?

    – У меня есть объяснение. На первом этапе, когда он только к нам пришел, мы понимали, что форвард физически не очень хорошо готов. Тренерский штаб разработал определенный план по доведению нападающего до хороших кондиций. Но, к сожалению, он не сработал.

    – Почему?

    – Это случилось по не зависящим от нас и от него причинам. Он пропустил около 10 дней осенью, когда по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в Париж. И это очень сильно повлияло потом на качество его игры. Так сложилось...

    В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 4 февраля 2017, 14:49

      А как же план Б?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 февраля 2017, 11:55

      Какое желание было, такая и игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 4 февраля 2017, 11:55

      точно..бревно он..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 февраля 2017, 06:32

      Про Ласину пора забыть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 4 февраля 2017, 00:07

      Не захотел и не заиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 3 февраля 2017, 23:12

      А разве бревна умеют играть?)

      0
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