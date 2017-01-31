Траоре перейдет в хихонский «Спортинг» на правах аренды

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, проведший первую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, продолжит выступления в хихонском «Спортинге». Красно-белые в ближайшее время арендуют ивуарийца до июня нынешнего года.

Напомним, 26-летний игрок известен в России по выступлениям за «Кубань» и «Анжи». Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что форвард доиграет свой контракт в армейском клубе, рассчитанный до лета.

В текущем розыгрыше РФПЛ Траоре принял участие в 14-и встречах, записав в свой актив пять голов.