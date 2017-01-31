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Траоре перейдет в хихонский «Спортинг» на правах аренды

31 января 2017, 14:19
17

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, проведший первую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, продолжит выступления в хихонском «Спортинге». Красно-белые в ближайшее время арендуют ивуарийца до июня нынешнего года.

Напомним, 26-летний игрок известен в России по выступлениям за «Кубань» и «Анжи». Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что форвард доиграет свой контракт в армейском клубе, рассчитанный до лета.

В текущем розыгрыше РФПЛ Траоре принял участие в 14-и встречах, записав в свой актив пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы зимы-2017 ЦСКА Монако Спортинг Траоре Ласина
Комментарии (17)
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ПФК ЦСКА Моscow
1485862007
Уже 5 раз говорили что уйдёт, и 5 раз говорили что останется
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hevbn 28
1485862731
Какой то не везучий Ласина хороший нападающий но не в Эвертоне ни в Монако ни в ЦСКА ему почти не давали шанса себя проявить.Может в Испании сумеет себя проявить.
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Ромарио1981
1485863867
Отлично! Не пишите про него больше,тошнит уже!
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VVM1964
1485864260
ЖДУ ОЧЕРЕДНОЙ НОВОСТИ ПРО ТРАОРЕ .
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Pourport
1485866245
А зтам наколотит за 15!)
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Dgad
1485869090
Очень хорошая новость,)
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KARAT777
1485870267
как уговорили испанцев, наверно через откат
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KorolShut
1485873159
Вы же, писали что он останется
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Копытин
1485877970
Не слазьте, а то деревяшка корни пустит на скамейке армейской.
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Аид666
1485880215
если перейдет - будет праздник какой-то!
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