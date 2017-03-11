Селюк: «Клубы выше калибром уже интересуются Траоре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Спортинга» Ласина Траоре, прокомментировал информацию о том, что болельщики хихонского клуба недовольны выступлением 26-летнего форварда.

«Не знаю, кто недоволен Траоре. Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим. Пресса и специалисты тоже довольны ивуарийцем.

Более того, клубы выше калибром уже интересуются приобретением Траоре. Как можно им быть недовольным?» – заявил Селюк.

Напомним, что Траоре перешел в «Спортинг» этой зимой из ЦСКА. В пяти матчах чемпионата Испании нападающий забил один гол.