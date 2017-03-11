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    Селюк: «Клубы выше калибром уже интересуются Траоре»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Спортинга» Ласина Траоре, прокомментировал информацию о том, что болельщики хихонского клуба недовольны выступлением 26-летнего форварда.

    «Не знаю, кто недоволен Траоре. Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим. Пресса и специалисты тоже довольны ивуарийцем.

    Более того, клубы выше калибром уже интересуются приобретением Траоре. Как можно им быть недовольным?» – заявил Селюк.

    Напомним, что Траоре перешел в «Спортинг» этой зимой из ЦСКА. В пяти матчах чемпионата Испании нападающий забил один гол.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.03.2017 01:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 марта 2017, 23:41

      Приказ 001/2017 по ФК ЦСКА

      В случае появления агента Дмитрия Селюка ближе, чем на 100 метров к инфраструктуре клуба, охране разрешается открывать огонь на поражение.

      Президент ФК ЦСКА Гинер Е.Л.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 11 марта 2017, 20:25

      не не не ТРАОРЕ хороший игрок. ещё ему надо адаптировться .

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 11 марта 2017, 10:09

      "Не знаю, кто недоволен Траоре. Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим, ведь он без стремянки заменил все перегоревшие лампочки, покрасил забор и подстриг кусты на тренировочной базе команды. Как можно им быть недовольным?" – заявил Селюк.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 11 марта 2017, 10:09

      Месси,Роналду,и Ибрагимович умоляют Селюка стать их агентом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 марта 2017, 10:03

      Ну да,Барса и Реал передрались из -за него наверняка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 марта 2017, 09:39

      Начало интервью правильное, но забыл добавить что Луис Адриано приехал в Россию только за баблом и поцелуй ромбика это фальш!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 марта 2017, 09:00

      Звездабол, зачем вообще публиковать его бред?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 11 марта 2017, 08:24

      Селюк П....юк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 марта 2017, 07:51

      Опять началось

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2017, 07:49

      вот пиарит это Г

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