Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селюк: «Клубы выше калибром уже интересуются Траоре»

11 марта 2017, 01:37
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Спортинга» Ласина Траоре, прокомментировал информацию о том, что болельщики хихонского клуба недовольны выступлением 26-летнего форварда.

«Не знаю, кто недоволен Траоре. Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим. Пресса и специалисты тоже довольны ивуарийцем.

Более того, клубы выше калибром уже интересуются приобретением Траоре. Как можно им быть недовольным?» – заявил Селюк.

Напомним, что Траоре перешел в «Спортинг» этой зимой из ЦСКА. В пяти матчах чемпионата Испании нападающий забил один гол.

Источник: «Спорт день за днем»
Испания. Примера Спортинг Траоре Ласина Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1489189600
Будем смотреть как Барса с Баварией грызутся друг с другом за эту "звезду", швыряясь миллионами в селюка:))))
Ответить
СашкаГуров
1489189749
бля в мире у селюка траоре мега звезда!!!! болен серьёзно селюк!!!! торгаш хренов везде гнилое бревно за свежий сруб предлогает
Ответить
арейская
1489192408
Ну а чего ещё ожидать от агента, не будет-же он его хулить, самому не выгодно
Ответить
Karpathian
1489204826
тут че, у Селюка личный блог?))
Ответить
опус 2
1489206549
Селюка ,наверное ,специально печатают ,что бы народ материться не разучился !
Ответить
ProstoPolzovatel
1489207752
Вырезанный фрагмент из "Волка с Уолл Стрит": Дж. Белфорт: "Продай мне ручку!" Селюк: "А ты продай Траоре!"
Ответить
XaXatyn
1489207903
Опять началось
Ответить
Sanches 1204
1489215833
Ну да,Барса и Реал передрались из -за него наверняка
Ответить
T 72
1489216141
Месси,Роналду,и Ибрагимович умоляют Селюка стать их агентом
Ответить
Andrey160268
1489216159
"Не знаю, кто недоволен Траоре. Недавно я встречался с руководителями «Спортинга», которые выразили восхищение нападающим, ведь он без стремянки заменил все перегоревшие лампочки, покрасил забор и подстриг кусты на тренировочной базе команды. Как можно им быть недовольным?" – заявил Селюк.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+