Экс-форвард «Анжи» и ЦСКА Траоре стал игроком португальского «Варзима»

«Варзим» объявил о переходе нападающего Ласина Траоре.

Условия контракта между сторонами пока не разглашаются.

31-летний футболист почти год был без клуба после ухода из «Бандырмаспора», выступающего во втором турецком дивизионе.

Траоре выступал за три российских клуба – «Анжи», «Кубань» и ЦСКА.

Его рыночная стоимость – 425 тысяч евро.

«Варзим» выступает во 2-м португальском дивизионе.

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