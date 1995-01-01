Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Экс-форвард «Анжи» и ЦСКА Траоре стал игроком португальского «Варзима»

    «Варзим» объявил о переходе нападающего Ласина Траоре.

    Условия контракта между сторонами пока не разглашаются.

    31-летний футболист почти год был без клуба после ухода из «Бандырмаспора», выступающего во втором турецком дивизионе.

    • Траоре выступал за три российских клуба – «Анжи», «Кубань» и ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 425 тысяч евро.
    • «Варзим» выступает во 2-м португальском дивизионе.

    Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

    Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»

    Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»

    Источник: инстаграм «Варзима»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      Inkvizitor@ 1 час назад

      Селюк! твоя выход! - Вы столько потеряли это топовый игрок

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru