Экс-форвард «Анжи» и ЦСКА Траоре стал игроком португальского «Варзима»

Селюк! твоя выход! - Вы столько потеряли это топовый игрок
«Варзим» объявил о переходе нападающего Ласина Траоре.
Условия контракта между сторонами пока не разглашаются.
31-летний футболист почти год был без клуба после ухода из «Бандырмаспора», выступающего во втором турецком дивизионе.
- Траоре выступал за три российских клуба – «Анжи», «Кубань» и ЦСКА.
- Его рыночная стоимость – 425 тысяч евро.
- «Варзим» выступает во 2-м португальском дивизионе.
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