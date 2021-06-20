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  • Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

20 июня 2021, 13:15
4

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал, как клуб покупал форварда Ласину Траоре. Румыну пришлось уговаривать владельца.

«Меня всегда упрекали в том, что я покупаю слишком много игроков и трачу слишком много денег. На мой взгляд, обязанность тренера – обращаться к начальству. Многие говорят: «Работаю с теми, кто есть». Это ошибка. Помню, как я пошeл к работодателю, он был из Армении. Он сказал, что клуб платит максимум 1 миллиона евро за игрока. Это было в «Кубани».

Тогда я встал перед ним на колени и сказал: «Купите Траоре! Он стоит 4 миллиона, но вы никогда не пожалеете об этом!» Но босс не захотел. На следующий день он позвонил мне и одобрил трансфер. Через год мы продали его за 25 миллионов евро.

Потом начальник пришeл ко мне: «Дан, давай заключим контракт. Будем давать тебе десять процентов от продажи игроков». Я ответил: «Босс, я тренер. Вы даeте мне контракт, бонусы. Меня не волнует, кого и как вы продаeте. Вы можете продать на сто миллионов, мне плевать на десять процентов». Он был в шоке», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

  • Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.
  • Сейчас тренер без работы.
  • 30-летний Траоре сейчас играет за турецкий «Бандырмаспор».

Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Траоре Ласина Петреску Дан
Комментарии (4)
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кран
1624188335
Так вот откуда эта акция пошла...
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Боцман59rus
1624189123
видимо очень качественно вставал, если даже процент предложили.
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САДЫЧОК
1624189546
Дан Петреску сказал важную вещь ! Вот , как устроено всё в нашем футболе ! Поэтому у Черчесовых и всякой разной хрени и играют Оздоевы , Джикии...
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алдан2014
1624194259
Сказочник. Сказ о румыне-безсеребреннике
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