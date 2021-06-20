Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал, как клуб покупал форварда Ласину Траоре. Румыну пришлось уговаривать владельца.

«Меня всегда упрекали в том, что я покупаю слишком много игроков и трачу слишком много денег. На мой взгляд, обязанность тренера – обращаться к начальству. Многие говорят: «Работаю с теми, кто есть». Это ошибка. Помню, как я пошeл к работодателю, он был из Армении. Он сказал, что клуб платит максимум 1 миллиона евро за игрока. Это было в «Кубани».

Тогда я встал перед ним на колени и сказал: «Купите Траоре! Он стоит 4 миллиона, но вы никогда не пожалеете об этом!» Но босс не захотел. На следующий день он позвонил мне и одобрил трансфер. Через год мы продали его за 25 миллионов евро.

Потом начальник пришeл ко мне: «Дан, давай заключим контракт. Будем давать тебе десять процентов от продажи игроков». Я ответил: «Босс, я тренер. Вы даeте мне контракт, бонусы. Меня не волнует, кого и как вы продаeте. Вы можете продать на сто миллионов, мне плевать на десять процентов». Он был в шоке», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.

Сейчас тренер без работы.

30-летний Траоре сейчас играет за турецкий «Бандырмаспор».

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