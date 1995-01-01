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    Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»

    Арбитр Сергей Карасев вспомнил, кто из тренеров, работавших в РПЛ, по-хамски общался с футбольными судьями.

    – В России и Европе есть тренеры, которые много хамят судьям?

    – Не помню, чтобы кого-то перехлестывало. Только Дана Петреску, когда он работал в России. Вот это действительно был без тормозов человек. Очень сложно было подобрать ключи к его поведению – настолько эмоциональный, что сдерживать его могли только какие-то дисциплинарные санкции. Слова уже не помогали.

    Но теперь у нас есть все рычаги, чтобы наводить порядок на бровке, – в правила внесли, что мы можем показывать карточки. Сейчас вообще всe проще стало. Если раньше надо было бежать к бровке и что-то говорить людям, убеждать их, успокаивать, то сейчас, когда человек не может сдержать эмоции, машет руками и критикует арбитров, доставай карточку – и люди поспокойней становятся. Мера достаточно действенная.

    – Футболисты на поле стали спокойнее, чем раньше?

    – Если арбитр опытный и делает всe правильно, судит обе команды одинаково, вовремя пресекает грубую игру, то всe будет под контролем. Тем более мы все знаем манеру поведения каждого из футболистов, поэтому понимаем, как с ними общаться. Я с 2008 года сужу матчи Премьер-лиги и уже на уровне подсознания чувствую, как себя вести на поле.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
    • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9154

      Литейный4 2 минуты назад

      Почему был. Он и есть псих, бегающий, скачущий и орущий в тренеках по кромке поля. Гыгыгы

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