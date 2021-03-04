Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»

Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»

4 марта 2021, 12:59
1

Арбитр Сергей Карасев вспомнил, кто из тренеров, работавших в РПЛ, по-хамски общался с футбольными судьями.

– В России и Европе есть тренеры, которые много хамят судьям?

– Не помню, чтобы кого-то перехлестывало. Только Дана Петреску, когда он работал в России. Вот это действительно был без тормозов человек. Очень сложно было подобрать ключи к его поведению – настолько эмоциональный, что сдерживать его могли только какие-то дисциплинарные санкции. Слова уже не помогали.

Но теперь у нас есть все рычаги, чтобы наводить порядок на бровке, – в правила внесли, что мы можем показывать карточки. Сейчас вообще всe проще стало. Если раньше надо было бежать к бровке и что-то говорить людям, убеждать их, успокаивать, то сейчас, когда человек не может сдержать эмоции, машет руками и критикует арбитров, доставай карточку – и люди поспокойней становятся. Мера достаточно действенная.

– Футболисты на поле стали спокойнее, чем раньше?

– Если арбитр опытный и делает всe правильно, судит обе команды одинаково, вовремя пресекает грубую игру, то всe будет под контролем. Тем более мы все знаем манеру поведения каждого из футболистов, поэтому понимаем, как с ними общаться. Я с 2008 года сужу матчи Премьер-лиги и уже на уровне подсознания чувствую, как себя вести на поле.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
  • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Петреску Дан Карасев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1614862757
".....на уровне подсознания чувствую, как себя вести на поле.", и в чью пользу свистеть.
Ответить
Главные новости
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
2
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
9
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
14
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+