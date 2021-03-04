Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»

Арбитр Сергей Карасев вспомнил, кто из тренеров, работавших в РПЛ, по-хамски общался с футбольными судьями.

– В России и Европе есть тренеры, которые много хамят судьям?

– Не помню, чтобы кого-то перехлестывало. Только Дана Петреску, когда он работал в России. Вот это действительно был без тормозов человек. Очень сложно было подобрать ключи к его поведению – настолько эмоциональный, что сдерживать его могли только какие-то дисциплинарные санкции. Слова уже не помогали.

Но теперь у нас есть все рычаги, чтобы наводить порядок на бровке, – в правила внесли, что мы можем показывать карточки. Сейчас вообще всe проще стало. Если раньше надо было бежать к бровке и что-то говорить людям, убеждать их, успокаивать, то сейчас, когда человек не может сдержать эмоции, машет руками и критикует арбитров, доставай карточку – и люди поспокойней становятся. Мера достаточно действенная.

– Футболисты на поле стали спокойнее, чем раньше?

– Если арбитр опытный и делает всe правильно, судит обе команды одинаково, вовремя пресекает грубую игру, то всe будет под контролем. Тем более мы все знаем манеру поведения каждого из футболистов, поэтому понимаем, как с ними общаться. Я с 2008 года сужу матчи Премьер-лиги и уже на уровне подсознания чувствую, как себя вести на поле.

Карасев – судья ФИФА с 2010 года

Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»