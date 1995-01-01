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    Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в адрес российских футбольных судей.

    – Не кажется, что в последнее время давление на судейский корпус стало слишком высоким, особенно после скандала с Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым?

    – Критика судей была, есть и будет. Просто сейчас, когда медиапространство стало больше и разнообразней, всe это обрело более широкий размах.

    Кто-то один высказался, и пошла цепная реакция. Дальше подключаются еще люди, потому что лежачего всегда легче добить.

    Мы публично ответить не можем, поэтому получается игра в одни ворота. Но мы сами выбрали такую работу. Так что надо просто меньше ошибаться и анализировать недочеты.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
    • В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
    • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42777

      MaxRnD 1 час назад

      Вот бы это триклятое "медиапространство" взять и запретить, и тогда безнаказанно твори чё хошь

      0
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      Рейтинг: +640

      plehanov6 2 часа назад

      Сережа! Так вы судите по справедливости, и, уверен, вам слова плохого ни кто не скажет!!!

      2
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      Рейтинг: -303

      Спартач80 2 часа назад

      Мы взятки не берём 1:1.

      0
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