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  • Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

4 марта 2021, 12:20
5

Арбитр Сергей Карасев рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в адрес российских футбольных судей.

– Не кажется, что в последнее время давление на судейский корпус стало слишком высоким, особенно после скандала с Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым?

– Критика судей была, есть и будет. Просто сейчас, когда медиапространство стало больше и разнообразней, всe это обрело более широкий размах.

Кто-то один высказался, и пошла цепная реакция. Дальше подключаются еще люди, потому что лежачего всегда легче добить.

Мы публично ответить не можем, поэтому получается игра в одни ворота. Но мы сами выбрали такую работу. Так что надо просто меньше ошибаться и анализировать недочеты.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
  • В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
  • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (5)
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plehanov6
1614852828
Сережа! Так вы судите по справедливости, и, уверен, вам слова плохого ни кто не скажет!!!
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MaxRnD
1614856844
Вот бы это триклятое "медиапространство" взять и запретить, и тогда безнаказанно твори чё хошь
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NewLife
1614862943
"Мы публично ответить не можем, поэтому получается игра в одни ворота." на поле и на одну кредитку.))
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вальтер 79
1614864215
судите нормально и критики не будет
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maygli
1614868702
Сам же сказал, что карточками отвечаете на поведение тренеров, не входя в дискуссию.
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