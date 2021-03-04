Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

Арбитр Сергей Карасев рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в адрес российских футбольных судей.

– Не кажется, что в последнее время давление на судейский корпус стало слишком высоким, особенно после скандала с Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым?

– Критика судей была, есть и будет. Просто сейчас, когда медиапространство стало больше и разнообразней, всe это обрело более широкий размах.

Кто-то один высказался, и пошла цепная реакция. Дальше подключаются еще люди, потому что лежачего всегда легче добить.

Мы публично ответить не можем, поэтому получается игра в одни ворота. Но мы сами выбрали такую работу. Так что надо просто меньше ошибаться и анализировать недочеты.