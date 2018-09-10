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  • Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»

Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»

10 сентября 2018, 15:36
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк отказался обсуждать будущее своего клиента Ласины Траоре.

В конце августа нападающий расторг контракт с «Монако». Ранее в РПЛ ивуариец выступал за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.

– Ласина Траоре все еще без клуба. Можно ли ожидать его возвращение в Россию?

– Мне бы не хотелось сейчас говорить насчет Ласины Траоре. Я потом подробнее расскажу о нем.

– А что случилось?

– Ничего не случилось. Просто иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе.

– Это вы говорите про Траоре?

– Смотрите, Траоре расторг контракт с «Монако»... В общем, пока я не хочу говорить о Ласине. Там есть кое-какие моменты.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Траоре Ласина Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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KOLBIS
1536583904
Похоже Траоре нашел нового агента,вот они кое-какие моменты...
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Eddyson
1536585493
Селюк пока нёс в СМИ всякую ахинею, украли футболиста. Ну что за народ...
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VGreen
1536586733
ахаха, НЕУЖТО СЕЛЮК САМ ОТКАЗАЛСЯ ГОВОРИТЬ о своём подопечном?! вот это дааа))) обычно его не заткнешь, особенно при обсуждении и расхваливании Туре и Траоре)))
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subbotaspartak
1536588553
Некоторые думают, что они что-то решают...
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zigbert
1536593285
Ушел из под контроля.
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