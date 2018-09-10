Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отказался обсуждать будущее своего клиента Ласины Траоре.
В конце августа нападающий расторг контракт с «Монако». Ранее в РПЛ ивуариец выступал за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.
– Ласина Траоре все еще без клуба. Можно ли ожидать его возвращение в Россию?
– Мне бы не хотелось сейчас говорить насчет Ласины Траоре. Я потом подробнее расскажу о нем.
– А что случилось?
– Ничего не случилось. Просто иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе.
– Это вы говорите про Траоре?
– Смотрите, Траоре расторг контракт с «Монако»... В общем, пока я не хочу говорить о Ласине. Там есть кое-какие моменты.
Источник: «Спорт день за днем»