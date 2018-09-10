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    Селюк отказался говорить о Траоре: «Иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отказался обсуждать будущее своего клиента Ласины Траоре.

    В конце августа нападающий расторг контракт с «Монако». Ранее в РПЛ ивуариец выступал за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.

    – Ласина Траоре все еще без клуба. Можно ли ожидать его возвращение в Россию?

    – Мне бы не хотелось сейчас говорить насчет Ласины Траоре. Я потом подробнее расскажу о нем.

    – А что случилось?

    – Ничего не случилось. Просто иногда людям кажется, что они многого достигли только благодаря себе.

    – Это вы говорите про Траоре?

    – Смотрите, Траоре расторг контракт с «Монако»... В общем, пока я не хочу говорить о Ласине. Там есть кое-какие моменты.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.09.2018 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 18:28

      Ушел из под контроля.

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 10 сентября 2018, 17:09

      Некоторые думают, что они что-то решают...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 10 сентября 2018, 16:38

      ахаха, НЕУЖТО СЕЛЮК САМ ОТКАЗАЛСЯ ГОВОРИТЬ о своём подопечном?! вот это дааа))) обычно его не заткнешь, особенно при обсуждении и расхваливании Туре и Траоре)))

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 сентября 2018, 16:18

      Селюк пока нёс в СМИ всякую ахинею, украли футболиста. Ну что за народ...

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 сентября 2018, 15:51

      Похоже Траоре нашел нового агента,вот они кое-какие моменты...

      3
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