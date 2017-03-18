Селюк: «Траоре? Все нормально – никакого гендерного насилия нет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент попал в скандал с участием своей девушки.

«Все нормально, ничего интересного. Конфликта никакого нет, все в порядке. Никакого гендерного насилия нет. Просто журналисты часть слышали и часть додумали», – сказал Селюк.

Отметим. что Траоре известен в России по выступлениям за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.