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    Селюк: «Траоре? Все нормально – никакого гендерного насилия нет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент попал в скандал с участием своей девушки.

    «Все нормально, ничего интересного. Конфликта никакого нет, все в порядке. Никакого гендерного насилия нет. Просто журналисты часть слышали и часть додумали», – сказал Селюк.

    Отметим. что Траоре известен в России по выступлениям за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 17:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 марта 2017, 18:28

      Селюк:никакого насилия нет,траоре меня не бил

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