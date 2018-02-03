Траоре может вновь вернуться в РФПЛ

Нападающий «Монако» Ласина Траоре может во второй в карьере раз вернуться в РФПЛ.

Текущий сезоне ивуариец проводит на правах аренды в «Амьене», приняв участие в 11-ти матчах Лиги 1 и не отличившись ни разу. Ранее сообщалось, что «единороги» хотят вернуть футболиста монегаскам до конца аренды.

По информации Courrier Picard, Траоре может продолжить карьеру в России, перейдя в один из клубов до закрытия в РФПЛ трансферного окна (22 февраля).

Ранее Траоре выступал в российском чемпионате за «Анжи» и «Кубань», а первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в ЦСКА.