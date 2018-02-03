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Траоре может вновь вернуться в РФПЛ

3 февраля 2018, 15:59
19

Нападающий «Монако» Ласина Траоре может во второй в карьере раз вернуться в РФПЛ.

Текущий сезоне ивуариец проводит на правах аренды в «Амьене», приняв участие в 11-ти матчах Лиги 1 и не отличившись ни разу. Ранее сообщалось, что «единороги» хотят вернуть футболиста монегаскам до конца аренды.

По информации Courrier Picard, Траоре может продолжить карьеру в России, перейдя в один из клубов до закрытия в РФПЛ трансферного окна (22 февраля).

Ранее Траоре выступал в российском чемпионате за «Анжи» и «Кубань», а первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Амьен Траоре Ласина
Комментарии (19)
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makson_klim
1517663074
Кому он нужен???Отыгранный материал...(((
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Диктор
1517663684
И что за идиоты возьмут его на этот раз?
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insider_retro
1517663693
Обычно, возвращают того, кто оставило хорошее впечатление! Может кого-то и впечатлили выступления Траоре, особенно его последний вояж в аренду?!
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Полная Канистра
1517664869
везде пинок под зад имеет он потому что не футболист он Не нужен он тут вообще ни кому может армейцы пожалеют последнего могикана
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SunRomeS
1517665478
Кто???? Ну ктоооо, этот глухо-слепо-немой? кому он пригодился? На лесопилке бревно по толковее можно отыскать.
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за ЦСКА с 1980г
1517668935
давайте дождёмся комментария от Селюка. Не долго осталось..
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BarStep
1517669496
Будет норм с Дзюбой в Арсенале смотреться...
Ответить
alexivanof197
1517671076
неужели Селюк нашел куда сплавить?
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OfaZavr
1517671327
неужто хитрый Селюк своим красноречием сумел кого-то убедить взять его))
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vladimir-7
1517671760
Траоре? Какой команде РФПЛ он нужен? Он себя показал в России.
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