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    Траоре может вновь вернуться в РФПЛ

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре может во второй в карьере раз вернуться в РФПЛ.

    Текущий сезоне ивуариец проводит на правах аренды в «Амьене», приняв участие в 11-ти матчах Лиги 1 и не отличившись ни разу. Ранее сообщалось, что «единороги» хотят вернуть футболиста монегаскам до конца аренды.

    По информации Courrier Picard, Траоре может продолжить карьеру в России, перейдя в один из клубов до закрытия в РФПЛ трансферного окна (22 февраля).

    Ранее Траоре выступал в российском чемпионате за «Анжи» и «Кубань», а первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 15:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3136

      m40 4 февраля 2018, 10:38

      По последним играм в ЦСКА в ЛЧ оставил ужасное впечатление. Было видно, что он не успевает за командной скоростью и просто тормозит и запарывает атаки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 февраля 2018, 20:26

      куда на этот раз селюк эти два метра безобразия запихнет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2018, 18:29

      Траоре? Какой команде РФПЛ он нужен? Он себя показал в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:22

      неужто хитрый Селюк своим красноречием сумел кого-то убедить взять его))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2018, 18:21

      даже интересно, кому из наших клубов понадобилось это "добро"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2018, 18:20

      прям интересно, кому же из наших клубов понадобилось это "добро"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 февраля 2018, 18:17

      неужели Селюк нашел куда сплавить?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 февраля 2018, 18:13

      А он нам надо? Или найдутся "умные" люди?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 17:51

      Будет норм с Дзюбой в Арсенале смотреться...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 февраля 2018, 17:42

      давайте дождёмся комментария от Селюка. Не долго осталось..

      3
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