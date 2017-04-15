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    Селюк: «Траоре называли столбом, но он забил за ЦСКА шесть голов, а Оланаре и Витиньо – один на двоих»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, выразил мнение, что ЦСКА не стоило расторгать аренду с его клиентом.

    Напомним, ивуриец, права на которого принадлежат «Монако», провел первую половину сезона в составе московского клуба, где за 20 матчей отметился шестью забитыми мячами.

    «Траоре забил за ЦСКА шесть голов. Так? Все его ругали, он ушел. Окей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

    Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: «Как же так?!» А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

    На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский «Спортинг» забил больше Оланаре и Витиньо в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами. Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.

    Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?» – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 20:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 16 апреля 2017, 08:41

      а с атакой у Коней как были проблемы,так и остались .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Евгений Б 15 апреля 2017, 23:18

      Они все брёвна, просто один иногда ползёт лучше другого, а толку ...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 15 апреля 2017, 21:38

      Траоре ругали за нежелание выкладываться. Футбол, конечно, красив голами, но болельщики хотят видеть ИГРУ. Если бы дело было только в счете- сразу бы серию пенальти пробивали, и по домам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 апреля 2017, 21:36

      у них то на обоих 12 матчей и они пешком не ходят по полю, поэтому и на них так не реагируют

      2
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 15 апреля 2017, 21:33

      Селюк читает коменты в Бомбардире.

      Палехче ребят, не то опять начнёт он)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 15 апреля 2017, 20:47

      Как же он достал со своими клиентами

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 апреля 2017, 20:42

      6 голов за сколько туров и каким командам? я помню из них 3-4 были в товарняках...

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 апреля 2017, 20:31

      траоре-супер бомбардир,6 голов

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet > Asbjorn 15 апреля 2017, 21:02

      Нас снова посетил Селюк.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > raritet 15 апреля 2017, 22:37

      сарказма не увидел что ли?

      0
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