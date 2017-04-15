Селюк: «Траоре называли столбом, но он забил за ЦСКА шесть голов, а Оланаре и Витиньо – один на двоих»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, выразил мнение, что ЦСКА не стоило расторгать аренду с его клиентом.

Напомним, ивуриец, права на которого принадлежат «Монако», провел первую половину сезона в составе московского клуба, где за 20 матчей отметился шестью забитыми мячами.

«Траоре забил за ЦСКА шесть голов. Так? Все его ругали, он ушел. Окей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: «Как же так?!» А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский «Спортинг» забил больше Оланаре и Витиньо в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами. Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.

Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?» – сказал Селюк.