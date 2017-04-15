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  • Селюк: «Траоре называли столбом, но он забил за ЦСКА шесть голов, а Оланаре и Витиньо – один на двоих»

Селюк: «Траоре называли столбом, но он забил за ЦСКА шесть голов, а Оланаре и Витиньо – один на двоих»

15 апреля 2017, 20:26
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, выразил мнение, что ЦСКА не стоило расторгать аренду с его клиентом.

Напомним, ивуриец, права на которого принадлежат «Монако», провел первую половину сезона в составе московского клуба, где за 20 матчей отметился шестью забитыми мячами.

«Траоре забил за ЦСКА шесть голов. Так? Все его ругали, он ушел. Окей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: «Как же так?!» А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский «Спортинг» забил больше Оланаре и Витиньо в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами. Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.

Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?» – сказал Селюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Витиньо Оланаре Аарон Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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Asbjorn
1492277480
траоре-супер бомбардир,6 голов
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Аид666
1492278170
6 голов за сколько туров и каким командам? я помню из них 3-4 были в товарняках...
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catalin17CSKA
1492278424
Как же он достал со своими клиентами
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pzdc.
1492281190
Селюк читает коменты в Бомбардире. Палехче ребят, не то опять начнёт он)
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STAFOR13
1492281410
у них то на обоих 12 матчей и они пешком не ходят по полю, поэтому и на них так не реагируют
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sochi-2013
1492281504
Траоре ругали за нежелание выкладываться. Футбол, конечно, красив голами, но болельщики хотят видеть ИГРУ. Если бы дело было только в счете- сразу бы серию пенальти пробивали, и по домам.
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Евгений Б
1492287507
Они все брёвна, просто один иногда ползёт лучше другого, а толку ...
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Kurt Broot
1492321281
а с атакой у Коней как были проблемы,так и остались .
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