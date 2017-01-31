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Селюк: «Испания – оптимальный вариант для Траоре»

31 января 2017, 23:07
7

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, прокомментировал аренду форварда в хихонский «Спортинг». Напомним, права на футболиста принадлежат «Монако», а первую часть сезона игрок провел в ЦСКА.

– Понимаю, что в первое время ему будет сложно. Практически месяц он был в отпуске. А испанский чемпионат в самом разгаре. Тренеру придется поработать с Ласина, привести его в необходимые кондиции. Думаю, много времени на это не понадобится.

– Ранее вы говорили и о других вариантах для футболиста.

– Было три-четыре варианта. В зимнее трансферное окно не так много клубов, готовых тратить деньги. К примеру, аренда в Англию была исключена из-за невозможности получить разрешение на работу.

– Что помешало переходу в «Бешикташ»?

– Испания оказалась оптимальным вариантом. Играть на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» против Криштиану Роналду и Месси намного лучше, чем встретиться в Анталье с Это'О, согласны? Так что в Турции Траоре всегда успеет поиграть, у него пока не тот возраст.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Спортинг Бешикташ Траоре Ласина
Комментарии (7)
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regbiN
1485893871
Селюк, ты достал воздух сотрясать
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ск122
1485894870
играть за предпоследнюю команду Испании - лучше, чем за лидера Турции. Это весомый аргумент - аффтар (Селюк) жжот.
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h3LL1k
1485896518
от фамилии Селюк блевать скоро буду!!!!!
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ЮЗИК
1485897423
похоже он его усыновил
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hunta
1485920220
Сидеть на лавке "... на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» против Криштиану Роналду и Месси намного лучше..." Ну-ну... Что-то многовато Селюка в последнее время...
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multi1984
1485925073
Вчера надеялся что о Селюке долго не услышу.Ан нет..Этотже агент этого сайта
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bset
1485936654
Играть в команде, которая всерьез претендует на чемпионство или в команде, которая плетется в зоне вылета? Конечно, выбираем зону вылета. Хотя нам все равно. Главное, что свалил и платить втридорога за дрова не придется
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