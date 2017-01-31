Селюк: «Испания – оптимальный вариант для Траоре»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, прокомментировал аренду форварда в хихонский «Спортинг». Напомним, права на футболиста принадлежат «Монако», а первую часть сезона игрок провел в ЦСКА.

– Понимаю, что в первое время ему будет сложно. Практически месяц он был в отпуске. А испанский чемпионат в самом разгаре. Тренеру придется поработать с Ласина, привести его в необходимые кондиции. Думаю, много времени на это не понадобится.

– Ранее вы говорили и о других вариантах для футболиста.

– Было три-четыре варианта. В зимнее трансферное окно не так много клубов, готовых тратить деньги. К примеру, аренда в Англию была исключена из-за невозможности получить разрешение на работу.

– Что помешало переходу в «Бешикташ»?

– Испания оказалась оптимальным вариантом. Играть на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» против Криштиану Роналду и Месси намного лучше, чем встретиться в Анталье с Это'О, согласны? Так что в Турции Траоре всегда успеет поиграть, у него пока не тот возраст.