Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, заявил, что футболист вернется в «Монако» по истечению арендного контракта со «Спортингом». Напомним, клуб из Хихона выбыл из Примеры.

«Траоре возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит. Как и в ЦСКА, он пришел в «Спортинг» на правах аренды. Причем уже в тот момент, когда команда была близка к вылету. Но зарплату ему платят монегаски, его трансфер по-прежнему принадлежит «Монако», – сказал Селюк.

На счету Траоре восемь матчей и два гола в чемпионате Испании.