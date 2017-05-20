Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако»

20 мая 2017, 21:24
13

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, заявил, что футболист вернется в «Монако» по истечению арендного контракта со «Спортингом». Напомним, клуб из Хихона выбыл из Примеры.

«Траоре возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит. Как и в ЦСКА, он пришел в «Спортинг» на правах аренды. Причем уже в тот момент, когда команда была близка к вылету. Но зарплату ему платят монегаски, его трансфер по-прежнему принадлежит «Монако», – сказал Селюк.

На счету Траоре восемь матчей и два гола в чемпионате Испании.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Франция. Лига 1 Спортинг Монако Траоре Ласина Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1495304987
"его трансфер по-прежнему принадлежит «Монако»" головная боль, что с ним делать принадлежит Монако, потому что никто его даже за бесплатно не заберёт, не говоря о том что кто-то купит и будет платить ему такую же з/п
Ответить
Joko21
1495305978
так ни кому ко двору и не пришелся
Ответить
cska-62
1495307626
"Близка к вылету" и "вылет" не одно и то же... :-)))
Ответить
Ромарио1981
1495312195
полотенца в раздевалке менять будет.
Ответить
STALKER27
1495314504
Лучший отрезок его карьеры (КПД) прошёл в Кубани... А так, Селюк на нём только зарабатывал, одна продажа в Анжи чего стоит... Зимой 2011 Кубань купил за 5 млн. а летом 2012 продала в Анжи за 18 млн.
Ответить
алекс88
1495317987
Вовремя кони слили этот балласт...теперь будет как ...овно в проруби болтаться по аутсайдерам
Ответить
sprint5
1495324465
любимый конек Селюка
Ответить
Kulimen
1495340683
Топ форвард возвращается.
Ответить
Ще Гевара
1495345989
Угрожает?
Ответить
dok66
1495355135
Головная боль для Монако . Еще один Погребняк !
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
7
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+