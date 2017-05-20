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    Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, заявил, что футболист вернется в «Монако» по истечению арендного контракта со «Спортингом». Напомним, клуб из Хихона выбыл из Примеры.

    «Траоре возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит. Как и в ЦСКА, он пришел в «Спортинг» на правах аренды. Причем уже в тот момент, когда команда была близка к вылету. Но зарплату ему платят монегаски, его трансфер по-прежнему принадлежит «Монако», – сказал Селюк.

    На счету Траоре восемь матчей и два гола в чемпионате Испании.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 21:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:25

      Головная боль для Монако . Еще один Погребняк !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 мая 2017, 08:53

      Угрожает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 мая 2017, 07:24

      Топ форвард возвращается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 21 мая 2017, 02:54

      любимый конек Селюка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 мая 2017, 01:06

      Вовремя кони слили этот балласт...теперь будет как ...овно в проруби болтаться по аутсайдерам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > алекс88 21 мая 2017, 12:41

      еле открестились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 мая 2017, 00:09

      Головная боль для Монако...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 21 мая 2017, 00:08

      Лучший отрезок его карьеры (КПД) прошёл в Кубани...
      А так, Селюк на нём только зарабатывал, одна продажа в Анжи чего стоит...
      Зимой 2011 Кубань купил за 5 млн. а летом 2012 продала в Анжи за 18 млн.

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 20 мая 2017, 23:29

      полотенца в раздевалке менять будет.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 мая 2017, 23:22

      Когда-то подавал большие надежды, а нынче совсем потерялся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 20 мая 2017, 22:55

      И снова лавка

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