Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ласина Траоре
Статистика
Ласина Траоре - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1990 (36), Абиджан
#90 | Нападающий
203 см | 87 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Севилья
0 : 0
27.02.2020
ЧФР Клуж
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
ЧФР Клуж
1 : 1
20.02.2020
Севилья
1' - 83'
Лига Европы, 6 тур
ЧФР Клуж
2 : 0
12.12.2019
Селтик
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Лацио
1 : 0
28.11.2019
ЧФР Клуж
65' - 90'
68'
Лига Европы, 4 тур
ЧФР Клуж
1 : 0
07.11.2019
Ренн
1' - 71'
30'
Лига Европы, 3 тур
Ренн
0 : 1
24.10.2019
ЧФР Клуж
1' - 84'
Лига Европы, 1 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
19.09.2019
Лацио
1' - 46'
Главные новости
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
5
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+