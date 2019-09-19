|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|20.02.2020
|1' -83'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|12.12.2019
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|28.11.2019
|65' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|68'
|07.11.2019
|1' -71'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|30'
|24.10.2019
|1' -84'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|19.09.2019
|1' -46'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:1
|Лацио (Рим)