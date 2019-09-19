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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Лацио
ЧФР Клуж - Лацио: обзор матча 19 сентября 2019
ЧФР Клуж
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
41'
Ч. Деяк (П)
75'
Б. Омрани
25'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Лацио
Желтая карточка
М. Сестор
90'
+2
Замена
К. Голофка
️️️️
Ч. Деяк
90'
Желтая карточка
Г. Арлаускис
85'
Замена
Х. Кулио
️️️️
А. Паун-Александру
84'
83'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
80'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Баштуш
80'
Замена
С. Лулич
️️️️
Джони
ГОЛ! 2:1!
Б. Омрани
75'
70'
Желтая карточка
Д. Катальди
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
В. Бериша
Замена
Б. Омрани
️️️️
Л. Траоре
46'
41'
Желтая карточка
Л. Лейва
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Деяк
41'
25'
ГОЛ! 0:1!
Баштуш
Пас отдал
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
ЧФР Клуж
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Александру Пашкану
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-3-1-1
75
Сестор
71
Петелеу
45
Камора
33
Буркэ
39
Боли
88
Джокович
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
90
Траоре
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
15
Баштуш
3
Вавро
20
Милинкович-Савич
23
Бериша
6
Лейва
24
Джони
32
Корреа
10
Кайседо
10
Деяк
23
Голофка
23
Голофка
10
Деяк
10
Паун-Александру
19
Кулио
19
Кулио
10
Паун-Александру
90
Траоре
29
Омрани
29
Омрани
90
Траоре
24
Джони
19
Лулич
19
Лулич
24
Джони
23
Бериша
32
Катальди
32
Катальди
23
Бериша
15
Баштуш
11
Адеканье
11
Адеканье
15
Баштуш
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Лацио
28
Александру Пашкану
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
28
Александру Пашкану
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча ЧФР Клуж - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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