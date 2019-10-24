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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - ЧФР Клуж
Ренн - ЧФР Клуж: обзор матча 24 октября 2019
Ренн
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
9'
Ч. Деяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ЧФР Клуж
90'
+1
Желтая карточка
Г. Арлаускис
84'
Замена
М. Сестор
️️️️
Л. Траоре
82'
Вторая желтая
М. Сушич
Замена
Джордан
️️️️
Рафинья
80'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ф. Мауасса
75'
70'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Д. Джокович
66'
Замена
О. Хобан
️️️️
М. Бордеяну
Желтая карточка
Ф. Мауасса
51'
Красная карточка
Э. Камавинга
46'
Желтая карточка
Рафинья
23'
17'
Желтая карточка
М. Сушич
Желтая карточка
М. Ньянг
9'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Деяк
Замена
П. Боне
️️️️
Р. дель Кастильо
8'
Красная карточка
Э. Менди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Александру Пашкану
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
28
Овидиу Хобан
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
4-2-1-3
16
Менди
27
Мауасса
23
Наньон
21
Морель
14
Траоре
6
Камавинга
27
Бурижо
20
дель Кастильо
23
Эну
11
Рафинья
99
Ньянг
4-4-2
1
Арлаускис
45
Камора
33
Буркэ
39
Боли
16
Сушич
88
Джокович
19
Кулио
10
Деяк
37
Бордеяну
29
Омрани
90
Траоре
20
дель Кастильо
30
Боне
30
Боне
20
дель Кастильо
27
Мауасса
17
Леа Силики
17
Леа Силики
27
Мауасса
11
Рафинья
9
Джордан
9
Джордан
11
Рафинья
88
Джокович
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
88
Джокович
90
Траоре
75
Сестор
75
Сестор
90
Траоре
37
Бордеяну
28
Хобан
28
Хобан
37
Бордеяну
Остались в запасе
Ренн
ЧФР Клуж
34
Янн Гбоу
ЛВ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
99
Марио Рондон
ЦФ
28
Александру Пашкану
ЦЗ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
88
Хесус Фернандес
ВР
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Марио Рондон
ЦФ
28
Александру Пашкану
ЦЗ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
88
Хесус Фернандес
ВР
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Ренн - ЧФР Клуж
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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