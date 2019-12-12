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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Селтик
ЧФР Клуж - Селтик: обзор матча 12 декабря 2019
ЧФР Клуж
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
49'
А. Буркэ
70'
Д. Джокович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Селтик
Замена
О. Хобан
️️️️
Ч. Деяк
85'
Замена
Л. Аурелиу
️️️️
Д. Джокович
83'
Замена
К. Голофка
️️️️
Б. Омрани
74'
72'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Джонстон
71'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
ГОЛ! 2:0!
Д. Джокович
Пас отдал
Ч. Деяк
70'
Желтая карточка
Камора
68'
67'
Замена
В. Байо
️️️️
Л. Морган
ГОЛ! 1:0!
А. Буркэ
Пас отдал
Ч. Деяк
49'
46'
Замена
К. Айер
️️️️
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
45
Камора
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
ЧФР Клуж
88
Хесус Фернандес
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
Селтик
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
74
Грант Савори
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
3-4-2
75
Сестор
45
Камора
16
Сушич
33
Буркэ
10
Деяк
37
Бордеяну
88
Джокович
19
Кулио
90
Траоре
29
Омрани
3-1-5-1
1
Гордон
26
Бауэр
6
Жульен
5
Болинголи
55
Биттон
20
Робертсон
10
Джонстон
7
Синклейр
10
Нтчам
90
Морган
29
Гриффитс
29
Омрани
23
Голофка
23
Голофка
29
Омрани
88
Джокович
6
Аурелиу
6
Аурелиу
88
Джокович
10
Деяк
28
Хобан
28
Хобан
10
Деяк
10
Джонстон
7
Дембеле
7
Дембеле
10
Джонстон
6
Жульен
20
Айер
20
Айер
6
Жульен
90
Морган
15
Байо
15
Байо
90
Морган
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Селтик
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
Главный тренер
Дан Петреску
74
Грант Савори
ЦЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
Остались в запасе
74
Грант Савори
ЦЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча ЧФР Клуж - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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