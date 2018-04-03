Селюк: «Траоре обвинили в подделке паспорта, так как он отказался одолжить денег»

Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения в адрес своего клиента Ласины Траоре, что футболист подменил свою фамилию и дату рождения. Президент ивуарийского клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне ранее сообщил, что в действительности бывший игрок ЦСКА 1988 года рождения, а не 1990-го.

«Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт или что-то в этом роде – это не больше чем шантаж. Какие-то СМИ написали, сделали определенный вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина больше на год или на два, но это ерунда.

Я разговаривал с игроком, он сказал мне, что тот, кто придумал эту историю, когда-то просил у него деньги. Некоторые обеспеченные футболисты подвержены тому, что бедные люди просят у них деньги, если таким людям отказывают, они придумывают ерунду. Вопрос его возраста даже не стоит в плоскости футболиста, это дело федерации футбола. Не стоит обращать внимания на подобного рода мелкие игры», – сказал Селюк.