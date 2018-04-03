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  • Селюк: «Траоре обвинили в подделке паспорта, так как он отказался одолжить денег»

Селюк: «Траоре обвинили в подделке паспорта, так как он отказался одолжить денег»

3 апреля 2018, 18:59
5

Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения в адрес своего клиента Ласины Траоре, что футболист подменил свою фамилию и дату рождения. Президент ивуарийского клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне ранее сообщил, что в действительности бывший игрок ЦСКА 1988 года рождения, а не 1990-го.

«Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт или что-то в этом роде – это не больше чем шантаж. Какие-то СМИ написали, сделали определенный вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина больше на год или на два, но это ерунда.

Я разговаривал с игроком, он сказал мне, что тот, кто придумал эту историю, когда-то просил у него деньги. Некоторые обеспеченные футболисты подвержены тому, что бедные люди просят у них деньги, если таким людям отказывают, они придумывают ерунду. Вопрос его возраста даже не стоит в плоскости футболиста, это дело федерации футбола. Не стоит обращать внимания на подобного рода мелкие игры», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Бакланы доедают крышу
1522772028
да кому интересно сколько лет этому бездарю
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опус 2
1522773370
Что за бред Селюк несёт !
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Братья Васильевы
1522774419
Достали оба Селюк и его неликвидный Траоре.
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Serjoga
1522783635
Хватит пороть ерунду и пиарить Траоре! Кому его год рождения нужен? Он же не за 17-ти летних играет, где есть потолок возрасту! Они в Африке сами не знают сколько им лет! Про какие-то займы речь!? Дибилизм и пиар никому не нужного игрока!
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zigbert
1522783956
Важная новость.
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