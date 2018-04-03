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    Селюк: «Траоре обвинили в подделке паспорта, так как он отказался одолжить денег»

    Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения в адрес своего клиента Ласины Траоре, что футболист подменил свою фамилию и дату рождения. Президент ивуарийского клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне ранее сообщил, что в действительности бывший игрок ЦСКА 1988 года рождения, а не 1990-го.

    «Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт или что-то в этом роде – это не больше чем шантаж. Какие-то СМИ написали, сделали определенный вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина больше на год или на два, но это ерунда.

    Я разговаривал с игроком, он сказал мне, что тот, кто придумал эту историю, когда-то просил у него деньги. Некоторые обеспеченные футболисты подвержены тому, что бедные люди просят у них деньги, если таким людям отказывают, они придумывают ерунду. Вопрос его возраста даже не стоит в плоскости футболиста, это дело федерации футбола. Не стоит обращать внимания на подобного рода мелкие игры», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    03.04.2018 18:59
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:32

      Важная новость.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2018, 22:27

      Хватит пороть ерунду и пиарить Траоре! Кому его год рождения нужен? Он же не за 17-ти летних играет, где есть потолок возрасту! Они в Африке сами не знают сколько им лет! Про какие-то займы речь!? Дибилизм и пиар никому не нужного игрока!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 3 апреля 2018, 19:53

      Достали оба Селюк и его неликвидный Траоре.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 3 апреля 2018, 19:36

      Что за бред Селюк несёт !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 3 апреля 2018, 19:13

      да кому интересно сколько лет этому бездарю

      7
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