Гусев: «Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что нынешние нападающие команды сильнее Ласины Траоре, который в конце марта перешел в хихонский «Спортинг». В текущем сезоне до своего ухода форвард забил за армейцев шесть голов во всех турнирах.

«Начнем с того, что Траоре забил во всех турнирах. А нынешние нападающие играют только в чемпионате России. Как-то сложно сравнивать. Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили. На мой взгляд, те нападающие, которые сейчас есть в команде, сильнее ивуарийца», – заявил Гусев.