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    Гусев: «Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что нынешние нападающие команды сильнее Ласины Траоре, который в конце марта перешел в хихонский «Спортинг». В текущем сезоне до своего ухода форвард забил за армейцев шесть голов во всех турнирах.

    «Начнем с того, что Траоре забил во всех турнирах. А нынешние нападающие играют только в чемпионате России. Как-то сложно сравнивать. Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили. На мой взгляд, те нападающие, которые сейчас есть в команде, сильнее ивуарийца», – заявил Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:02

      Деревянный он,вот и отпустили,такой он не нужен,своих надо растить и привлекать,есть молодежь,не подпускают,обидно,так скоро и в сборную не найдем игроков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2017, 13:35

      Роман всё правильно сказал, добавлю, что и Витиньо, и Оланаре себя ещё покажут.
      А кроме этого есть ещё и своя молодёжь-Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов и др.
      Пример тому Головин, вот парень отыграл с Ростов на все 100%.

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 апреля 2017, 07:33

      Решающих не забивал, дубли низшим командам иль товарняки...

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 16 апреля 2017, 07:12

      Начать забивать только надо.

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