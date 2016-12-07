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    Призрак в доспехах. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы


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    Голосов: 6
    07.12.2016 18:25
    «Армейцам» необходима гостевая победа над «Тоттенхэмом», чтобы обеспечить себе еврокубковую весну. «Бомбардир» рассказывает, почему ЦСКА лучше проиграть в последнем матче Слуцкого.

    Смена тренера

    Леонид Слуцкий все-таки уходит. О решении тренера ЦСКА объявил за сутки до матча с «Тоттенхэмом». Времени на прощание особенно не осталось. У Леонида Слуцкого есть еще всего одна игра во главе армейского клуба. Столь громкую новость наверняка пустили в сеть перед самым важным матчем осени, чтобы придать команде дополнительный импульс. Надежда здесь на то, что игроки ЦСКА сыграют за тренера и все-таки выиграют первую встречу на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Затем в ЦСКА придет Виктор Гончаренко. Белорусский специалист уже работал в клубе в качестве помощника Слуцкого, выигрывал с армейцами чемпионский титул. Его «Уфа» в нынешнем сезоне запрыгнула даже слишком высоко, уже сейчас избавив себя от тягостной борьбы за выживание. Задача на половину футбольного года перевыполнена. Гончаренко оставит «Уфу» в хорошем состоянии, даже если заберет с собой в ЦСКА парочку игроков, включая Виктора Васина. Но каким предстанет весной сам ЦСКА? Это пока представляется тяжело.

    Новые порядки

    Ясно, что армейский клуб ждет серьезная перестройка. Вопрос здесь только в том, как усердно и быстро за нее возьмется Гончаренко. Ресурсов на зимние трансферы у клуба маловато. В подвисшем состоянии находится Витиньо, на котором еще можно заработать. В качестве игрока бразилец бесполезен для сегодняшнего ЦСКА и нового тренера, которому хватит проблем сегодняшнего состава. Есть вариант, что к лету из ЦСКА уйдут половина футболистов. Их заменят новые кадры, но сезон надо как-то доиграть.

    Тут и возникает главная проблема. Лига Европы – это лишние матчи, которые при отсутствии ресурсов и длинной скамейки не нужны команде уровня ЦСКА. Москвичам будет очень тяжело выиграть турнир, но пройти до высоких стадий команда способна. Тратя дополнительные силы, ЦСКА будет терять очки и мотивацию в чемпионате России. Ласина Траоре забивает только на домашнем стадионе, Чалову еще не хватает физики. Бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за первые два места в РФПЛ при таких раскладах окажется невозможно. Сезон получится провальным, а в будущем грядет новый финансовый кризис при отсутствии дохода от Лиги чемпионов.

    Весна в России

    ЦСКА традиционно лучше остальных возвращается в игру после зимнего перерыва. У команды появляется огонек и азарт, следует серия побед, а за ней и победа в чемпионате. Лига Европы спутает наработанный годами план и смажет всю зимнюю подготовку. Форсирование набора формы не пойдет на пользу стареющим игрокам ЦСКА. В Лиге Европы при этом нельзя заработать нормальных денег, но зато можно получить ненужные травмы и лишиться пары лидеров на решающие игры Премьер-лиги. Тем более что и лидеров этих в команде сейчас не так много.

    Армейскому клубу Лига Европы не нужна. Виктору Гончаренко она никак не поможет при постройке нового коллектива, а команда не вынесет из этого турнира ничего нового. Футболисты ЦСКА привыкли весной смотреть еврокубки по телевизору. Если ЦСКА заботится о будущем, то клубу куда лучше пойти по пути московского «Спартака», у которого есть по неделе на подготовку к каждому матчу. «Я не говорю ЦСКА «прощай», Я говорю – «до свидания», – высказал Слуцкий. Может получиться, что в случае провала Гончаренко уже в августе Леонид Слуцкий вернется спасать ЦСКА. Чтобы этого не произошло, нужно идти по намеченному пути и зарабатывать на дальнейшую жизнь, а не создавать себе проблемы.

    Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 8 декабря 2016, 17:55

      мю надо тоттенхему надо а ЦСКА не надо...если так думает и руководство клуба то тогда зачем нам вообще о чем то говорить.чемпионы тогда они хреновы.только бабло в башках(((.

      0
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      Рейтинг: +10

      tcmtm2014 8 декабря 2016, 15:04

      Господин Плеханов лучше бы промолчал, а не писал такую чушь. Вам отвечают из глубины веков- Эзоп- " Голодная Лиса пробралась в сад и на высокой ветке увидела сочную гроздь винограда. «Этого-то мне и надобно!» — воскликнула она, разбежалась и прыгнула один раз, другой, третий... но всё бесполезно — до винограда никак не добраться. «Ах, так я и знала, зелен он ещё!» — фыркнула Лиса себе в оправдание и заспешила проч"

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 декабря 2016, 12:11

      Спаситель Слуцкий ЦСКА не нужен!Он только глубже утопит команду.Выше ПФЛ его не ждут нигде и не придумывайте разные "Витессы",это все от "лукавого"!

      0
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 8 декабря 2016, 09:56

      Глупость какая-то - ЛЕ второй по значимости европейский турнир и если команда сознательно собирается проигрывать,то тогда от такой команды вообще нечего ждать!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 декабря 2016, 00:29

      Таких авторов на... Поживем увидим, теперь у нас "цыплят весной считают".

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 7 декабря 2016, 20:48

      Ебать привет и досвидания

      2
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      Рейтинг: +16

      Sasha01sheikin85 7 декабря 2016, 20:17

      СПАСИБО ЛЕНЯ ЗА ВСЕ!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2016, 19:48

      перемены просились еще раньше... начиная тренерской мыслью,заканчивая подбором игроков ,с оглядкой на подрастающую молодежь. надо новую жизнь начинать,а это неизбежно..... удачи ЦСКА

      -1
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      Рейтинг: +10

      Ниязик 7 декабря 2016, 19:40

      "Спасибо ЦСКА", за то что ты опустишь на дно в будущем Уфу, без Васина и Гончаренко, и опять фаны горожан будут расстроены!!!

      -1
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 7 декабря 2016, 19:33

      Не может быть выход в Лигу Европы СОВСЕМ не нужен. Это все равно доход, коэффициенты, известность, способ притянуть новых игроков, новых болельщиков. Если, например, не нужен нашим клубам Кубок России, то оно и видно - играют вторыми составами и вылетают оттуда один за другим. А ЛЕ уж точно не помешает.

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