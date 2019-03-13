Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрвин Мюлдер - статистика

Завершил карьеру
3 марта 1989 (37)
#1 | Вратарь
193 см | 85 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
24
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вест Бромвич
3 : 0
13.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
1 : 0
08.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
23.02.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 1
13.02.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
1 : 0
09.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.02.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Суонси
3 : 3
29.01.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 0
19.01.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
1 : 1
12.01.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Суонси
2 : 2
29.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Суонси
0 : 1
26.12.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 2
22.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
2 : 1
15.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Брентфорд
2 : 3
08.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 1
01.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
1 : 2
28.11.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
1 : 4
24.11.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Суонси
3 : 1
23.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
1 : 0
20.10.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 3
06.10.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.10.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Суонси
3 : 0
29.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
0 : 0
22.09.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
1 : 0
18.09.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 2
01.09.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 1
25.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Суонси
2 : 2
21.08.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.08.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
11.08.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
04.08.2018
Суонси
Был в запасе
Главные новости
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
4
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
3
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+