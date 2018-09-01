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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 01 сентября 2018
Миллуолл
01.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
62'
М. Уоллес
77'
К. Ноутон
85'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Суонси
89'
Желтая карточка
Д. Монтеро
85'
ГОЛ! 1:2!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Монтеро
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Ноутон
Пас отдал
Д. Монтеро
ГОЛ! 1:0!
М. Уоллес
Пас отдал
Д. Купер
62'
Желтая карточка
Д. Уоллес
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
4-1-2-3
13
Амос
2
Ромео
5
Купер
3
Мередит
3
Уоллес
6
Уилльямс
8
Танниклифф
17
Уоллес
20
Морисон
48
О'Брайен
9
Грегори
4-1-1-2-1
1
Мюлдер
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
6
Родон
8
Фер
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
9
МакБарни
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Миллуолл - Суонси
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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